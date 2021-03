B.T. fælder dom over årets tredje og yderst dramatiske 'X Factor'-liveshow, hvor man blev overrasket over, hvor unge årets deltagere tilsyneladende er – eller hvor meget deres mentorer snyder.

»Nogle sange bliver hængende og vil for altid bringe særlige minder frem,« sagde Lise Rønne, da hun introducerede aftenens tema, som var 'sange fra barndommen'.

Temaet afløser den gamle 'X Factor'-evergreen 'sange fra deltagerens fødselsår'. Og måske var det derfor, at dommerne blev så forvirrede, at de kom til at vælge sange, som kun var en håndfuld år gamle.

»Hvilke minder har du fra den her sang?« lød spørgsmålet gentagne gange til deltagerne fra Lise Rønne, der tilsyneladende også havde gennemskuet dommernes bluff.

Kronen på værket blev en gæsteoptræden af Folkeklubben, der med sine ti år som band næppe er lyden af nogen som helsts barndom.

Men det skal ikke tage noget fra selve talentshowet, som var spækket med musikalske oplevelser. Og nårh ja... så sørgede Blachman for at skabe kæmpe drama lige på falderebet.

Blachman er tilbage! Efter at Neva & Ida i sidste uge endte i farezonen, har dommeren 'Blachmanificeret' sin duo, som i aften droppede deres tøj syet af håndklæder og optrådte med to vand-pistolattrapper, med hvilke de skød hinanden i hovederne og tværede goth-makeuppen ud. Bravo!

Og så toppede han ovenikøbet sit 'The Blachman Show' ved at smide sine egne deltagere ud. For anden gang nogensinde.

Spørgsmålet er blot, om Neva og Ida i virkeligheden er vokset op med 'Heathens' af Twenty One Pilots, eller om Blachman bare synes, de kunne have været det. Sangen udkom trods alt kun for fem år siden, hvor de to unge kvinder nærmere var teenagere end børn.

Simon og Marcus elsker frikadeller og Snøfler, så vi i aftenens afsnit, men også dem har Blachman formået at lave kunst ud af. I 70'er-jakkesæt, en høj falset lige i skabet og med perfekt afstemt koreografi ligner de allerede nogen, som kunne have spillet på Roskilde Festivals Arena-scene.

Blachman har heldigvis indset, at Gerald ikke kan bære hele Kubrix alene. Sammen er gruppen til gengæld bedre end nogen – formentlig også Blachman – kunne have forudset. Dog lidt uopfindsomt at genbruge Neva & Idas sorte, melankolske univers.

Der blev efterspurgt melankoli, sidste gang Oh Land sendte Nikoline Sten Kristensen på scenen med endnu et boblende nummer, hun kunne dreje rundt til i sin fine kjole. Men trods sine tre unge powerpiger, som helt sikkert får hende i finalen for første gang nogensinde, så er Oh Land tilsyneladende stadig ikke så sikker på sejr, at hun ignorerer kollegaernes velmenende råd.

Med en inderlig klaver- og strygerversion af Kim Larsens 'Joanna' overraskede Nikoline med en mere voksen vokal og styling. Det var dejligt at se, at Oh Land kan tage imod konstruktiv kritik. For det var dejligt at se, at Nikoline kan andet og mere end det finurlige.

Oh Land trak endnu en kanin op ad hatten, da den musikalske Solveig optrådte alene med et elklaver på scenen uden hjælp fra husorkestret. Derudover point for at vise, at Lucca også kan mestre det teatralske, omend koreografien, som foregik på et stort bord, gik en anelse ud over hendes ellers sikre vokal.

Oh Land har helt klart fået en fordel med sin kategori. Men hun viser også, at hun kan forvalte sin talentmasse og ikke smide det hele på gulvet – som debutanten Martin Jensen for eksempel gjorde under bootcampen, da han fokuserede lidt for meget på at skabe varige kunstnere, der selv kan skrive sange, og valgte sine tre livedeltager ud fra det.

»Jeg er skuffet over sangpræstationen – at det var det her, du smed Hiba ud for,« lød det forurettet fra Martin Jensen til Oh Land efter Neva & Idas optræden.

Man kan med rette kalde Martin Jensen både barnlig og uklædeligt fornærmet, men når nu Blachman – altså lige indtil han smed den ultimative bombe til sidst – åbenbart har besluttet at lege smilende hyggeonkel i denne sæson, er det egentlig forfriskende nok.

Martin Jensen ved ikke, hvad et elklaver er, han får Dan Laursen til at lyde som et Volbeat-cover af Anne Linnet, og Thomas Blachman havde fat i noget, da han bad Dan Laursen om selv at byde ind på sangvalget næste gang. Men der er helt sikkert også brug for én som Martin Jensen i det folkelige talentshow. Han er trods alt den eneste, der i introen turde indrømme, at han hørte Shu-bi-dua, da han voksede op.

Han gjorde det rigtige ved at vælge to sange, som folk kender. Men han skulle nok – som Blachman foreslog – have ladet deltagerne vælge. I hvert fald var Vilsons 'save me song' lysår bedre end den udgave af Marios 'Let me love you', der fik ham i farezonen i aften.