TV2’s nye dramaserie ’Håbet' skal nok blive en decembersucces.

Siden de fandt formlen med ’Badehotellet’, har TV 2 haft succes med lyse, hyggelige serier fra ’gamle dage’ som ’Mercur’, ’Sygeplejeskolen’ og nu ’Håbet’, der foregår på et skib i 1899.

Lars Brygmann er som altid god som vrissen styrmand, Molly Egelind kommer med masser af TV 2-medvind fra ’Sygeplejeskolen’ og ’Vild med dans’, og så har vi ’Håbets’ unge hovedrolleindehaver Marie spillet af Anine Lindvig.

Den 17-årige debutant, der er datter af den tidligere tv-vært Pernille Aalund, er god som storesøster på jagt efter familiens forsvundne far, men én ting er altså lidt svært at abstrahere fra.

Lars Brygmann og Albert Rudbech Lindhardt. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Lars Brygmann og Albert Rudbech Lindhardt. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

Anine Lindvig. Foto: Christian Geisnæs/TV 2 Vis mere Anine Lindvig. Foto: Christian Geisnæs/TV 2

Hvordan kan de alle sammen ikke se, at hun er en pige?

Marie, som 'skifter navn' til Martin, klipper håret halvkort for at kunne komme ombord som arbejdsdreng på Lars Brygmanns skib, og pludselig er der ingen, der tænker over hendes feminine ansigtstræk og lyse stemme.

Hun forsøger ikke engang at anlægge sig 'maskuline' træk som for eksempel Ditte Hansens forvandling i ’Ditte og Louise’-filmen, og det virker bare lidt fjollet.

Handlingen i første afsnit går også lidt trægt.

Molly Egelind og de to børneskuespillere Ella Daisy Anthony-Collins og Bertil Smith. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Molly Egelind og de to børneskuespillere Ella Daisy Anthony-Collins og Bertil Smith. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

Vi får elegant præsenteret de forskellige hovedpersoner, som de skiftevis hopper ombord på skibet, men derudover kunne de første fyrre minutters sejlads god trænge til lidt mere bølgegang.

’Håbet’ er flot filmet, og her i decembermørket er det lækkert med solrige ’Kurs mod fjerne kyster’-billeder, hvilket i sig selv er halvdelen af succesen.

Skuespillet virker til tider lidt for stift og teateragtigt, og handlingen er heller ikke så svær at gennemskue, som da den uduelige rigmandssøn klatrer op i masten og selvfølgelig giver Marie en chance for at få respekt af Lars Brygmann, da hun redder ham ned igen.

Men sådan er det med populære TV 2-serier, de skal helst ikke give for mange knuder på hjernen, og det er vel også fint nok. Så kan de overlade de mørke, teatralske temaer til DR.