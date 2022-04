Hvis man som husejer får mindreværdskomplekser af 'Nybyggerne', skal man skynde sig at se 'Linde på Langeland'.

For her bliver man mindet om, at man ikke er den eneste, der er på skideren.

I det nye TV 2-program har Sofie Linde sat sig for at renovere et ældgammelt hus på Langeland, men bliver overrasket over at se, hvor fuldstændig ubeboeligt det er, da hun flytter ind.

Med kun det allermest nødvendige: vægpynt og farvede stearinlys.

Det kommende sommerhus er nærmest livsfarligt at bevæge sig rundt i. Men Sofie Linde er evig optimist og tilsyneladende den eneste, der ikke kan se, at hun blev snydt, da hun købte det for 700.000 kroner.

Og det er underholdende at se, hvordan hun falder pladask for farverne på væggen, men først opdager de åbenlyse sætningsskader, rådne bærende bjælker og manglende el og vand, efter hun har sat sin underskrift.

Hendes mand, Joakim Ingversen, er en birolle i programmet såvel som sin kones husprojekt. Han skal bare hygge sig, passe børn og sørge for ikke at blive sur og træt, er de enige om.

Ikke engang i rulleteksterne er han nævnt. Det er til gengæld håndværkerne Anders og Philip:

To enæggede tvillinger, der i ens arbejdsuniformer forvirrer både seere og Sofie Linde, som for nemhedens skyld kalder dem begge for Anders.

Sofie Linde med tømrerne Anders og Philip Gehl Larsen og hunden Kim. Foto: TV 2 Vis mere Sofie Linde med tømrerne Anders og Philip Gehl Larsen og hunden Kim. Foto: TV 2

De er et scoop for Sofie Linde, der har fundet noget så sjældent som stabile håndværkere, som kan smide, hvad de har i hænderne, og flytte til Langeland i en måned.

Men også et scoop for TV 2, som har fået to medvirkende, der på underholdende vis kan ryste på hovedet af Sofie Linde, når hun prioriterer at få en savkunstner til at bygge et unikt legehus i haven, mens vandet fosser ind gennem det utætte tag.

Men indrømmet: Huset på Langeland fra 1891 med sine hvælvede døre, originale stuk og skifertag er et sympatisk renoveringsprojekt, og selvom Sofie Linde også selv kan se, at hun er vanvittig naiv, kan man ikke lade være med at heppe på hende.

I en tid, hvor programmer som 'Nybyggerne' og 'Sommerdrømme' promoverer typehuse, hvor man kan lægge et vedligeholdelsesfrit klinkegulv på en dag, er det dejligt med et program, der hylder det gode, gamle håndværk.

»Vi kan gøre det hus så hjernedødt fedt. Det er os, der skal redde det. Der må ikke komme nogen og pudse det helt hvidt op og smadre det indvendigt med induktionskogeplader og pis mig i øret,« siger Sofie Linde indigneret.

Og hun deler hermed seerne op i de to lejre, som er så nødvendige, hvis man vil lave rigtig godt tv:

Dem, der tænker henholdsvis 'Godt, det ikke er mig' og 'Gid, det var mig'.

Den første siger sig selv, hvis man har kastet bare ét blik på huset på Langeland. Så lad os tage den sidste.

Gid man også var en så dygtig tv-vært, at man kunne få løn for at kigge på, mens et hold håndværkere klarede ærterne for en.

»Der skal vi hænge ud og drikke kaffe,« siger Sofie Linde drømmende og nusser Anders, eller Philip eller hvem det nu er, på skulderen.

Imens påpeger Anders/Philip stilfærdigt, at byggepladsen nok ikke overholder de lovmæssige krav om toilet og rindende vand.

»Hvis vi var kommet direkte fra gaden og ikke havde kendt dem, så var vi vendt om og smuttet hjem,« griner tømrertvillingen.

Og det er også programmets svaghed. For der synes ikke at være noget, der kan gå galt for familien Linde.

De to tv-værter kan tilsyneladende nemt tage en måned ud af kalenderen og har ingen umiddelbar deadline, hvor huset skal stå færdigt.

Det synes heller ikke at have økonomiske konsekvenser, at de uforudsete udfordringer hober sig op.

Mens de enæggede tømrertvillinger bogstavelig talt sørger for, at huset ikke braser sammen, er Sofie Lindes største udfordring, at haven er så tæt bevokset med brombærkrat, at en havefest på det bløde græs har lange udsigter.

Imens er det parrets treårige datter Trine, der på nuttet vis bliver fornuftens stemme.

»I skal ikke købe det her hus,« nærmest græder hun ved første fremvisning.

Programmet bæres i det hele taget af, at hele familien er knuselskelig.

Og fordi Sofie Linde ikke bliver interviewet, men blot følges rundt af et kamera, fremstår hun mere ægte og relaterbar, end hun ellers formår at være, når hun til daglig iscenesætter sin uperfekthed på Instagram.

En svaghed ved programmet er dog, at uanset hvor charmerende de medvirkende er, så har man det som seer ligesom hovedpersonen – man vil bare gerne se det færdige resultat og endelig kunne tænde de farvede stearinlys.

Følger man med på Sofie Lindes sociale medier, står det dog allerede klart, at det ikke kommer til at ske. Huset på Langeland indeholder lige nu kun et køkken-alrum.

Men kan programmet holde kadencen efter onsdagens premiere, er der heldigvis ikke noget i vejen for at lave en sæson mere.