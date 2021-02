B.T. fælder dom over årets første 'X Factor'-liveshow, hvor Lise Rønne gjorde comeback og Blachman troppede op i leopard-jakke. Men gider han vinde i år?'

Vi begynder med Lise Rønne, der i mandags blev præsenteret som ny vært efter sygdomsramte Melvin Kakooza...

Først og fremmest: Fedt at Lise Rønne indledte showet med at italesætte, at hun for en uge siden ikke vidste, at hun skulle gøre comeback i 'X Factor'. Lise Rønne gjorde det som forventet: Smilende, rutineret og uden de store dikkedarer. Kan man forvente mere af en vikar for vikaren? Nej, men det bliver spændende at se, hvordan hun håndterer, når dommerne i kommende programmer begynder at skændes.

Hvor mange stjerner vil du give Lise Rønnes 'X Factor'-comeback?

Blachman for faen. Stærk entre i leopard-jakke, men har han mistet kampgejsten? Da Martin Jensen spurgte, hvad han vil med sin fjollede syvmandsgruppe, grinede han bare og sagde, de kan bruges i Tyskland. Jeg håber også, han kan få noget humor frem i Simon & Marcus, ellers vinder han ikke noget i år.

X factor live på TV2 fredag den 26. februar 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) **Pooldækning leveret af Ritzau Scanpix. Dækningen kan anvendes vederlagsfrit til redaktionel omtale af programmet** Foto: Martin Sylvest Vis mere X factor live på TV2 fredag den 26. februar 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) **Pooldækning leveret af Ritzau Scanpix. Dækningen kan anvendes vederlagsfrit til redaktionel omtale af programmet** Foto: Martin Sylvest

Det er lidt fjollet, at Blachman har valgt at lave en syvmandsgruppe. Som om at han tænker, 'nu har jeg vundet tre gange i træk, nu gakker vi ud'. Det lød fint, men er det ikke lidt noget rod?

Den sammensatte pigeduo er måske Blachmans stærkeste kort i år. Var det kunst eller dårlig pop? Det var egentlig fedt nok, og det kan blive spændende at høre dem lave kreative versioner af større kendte hits. God debut.

De har ikke store stemmer, de har ikke samme udstråling som Citybois og selvom Blachman havde givet dem en god uptempo-sang, så druknede de nok lidt på scenen. Måske skulle man prøve at få mere ud af deres humor?

Kan Oh Land bryde sin 'X Factor'-forbandelse og føre en deltager frem til finalen? Jeg synes, hun lagde sikkert ud i aften med sange, der passede rigtig fint til hendes tre unge sangere, men hun skal også passe på med at det ikke bliver for sikkert/kedeligt.

Fin start af Lucca, der har vinderpotentiale. Bliver det en finale mellem hende og Nikoline? International poplyd mod kernesunde danske værdier? Elegant og stilren debut, dog uden at trænge helt igennem tv-skærmen.

Hvor er det fedt med et dansk sangvalg. Oh Land havde sat Nikoline til at synge Katinka-nummeret 'Vi er ikke kønne nok', og selvom hun ikke blæste det ikke-tilstedeværende publikum bagover, så kommer hun til at nå rigtig langt med sin søde, forsigtige underdog-udstråling. Fin start.

Åbnede ballet med The Beatles gamle hit 'Here Comes the sun'. Flot sat op med varme gule og røde farver, men lidt en kedelig sang at lægge ud med. Solveig sang den fint, men uden at gøre det store væsen af sig.

Sjov kage-T-shirt med reference til hans kage-show i audition-programmerne, men jeg havde håbet, at Martin Jensen havde givet den endnu mere gas og stukket endnu mere til Blachman, som han meget forfriskende ikke er bange for stikke til. To ud af tre sangvalg var til den kedelige side, så der er lidt at arbejde på til næste uge.

Dan får helt sikkert en god oplevelse i 'X Factor', og han synger højt og flot, men er løbet kørt for en popkarriere, når man er 36 år? Måske også lidt kedeligt sangvalg med et storladent Lewis Capaldi-nummer. Giv den mere gas i næste uge!

Kedeligt sangvalg. Martin Jensen havde sat Hiba til at synge Billie Eilish' 'Ocean Eyes' i en storladen føleversion, og det blev måske lidt for dramatisk til min smag. Hun drukner nok i mængden.

Sådan Vilson! Fedt med lidt gang i studiet med The Weeknd-hittet 'Blinding Lights'. Der er langt op til den canadiske verdensstjernes niveau, men efter en halvsløv aften, var det rart, at der kom liv i 'X Factor'-bandet til sidst.