B.T. fælder dom over årets fjerde 'X Factor'-liveshow, hvor sommeren officielt blev aflyst.

Efter et tredje liveshow med tema om modbydelige hadbeskeder og en dramatisk afslutning, hvor Blachman smed sine egne deltagere ud, var det fredag blevet tid til lidt sommerstemning til at smelte nattefrosten med.

Under temaet 'Sommer' gik de resterende syv deltagere på scenen for at synge sange, der kunne sprede lidt solskin over landet.

Men havde du håbet på glade rytmer, som kunne give mindelser om sommerfester og strandture, så blev du nok skuffet over at høre, at dommerne nærmere havde søgt ly for regnen under et tæppe i havestuen.

»Sommer er noget af det mest melankolske. Det skal bare overstås,« sagde Blachman i programmets intro. Og så var tonen ligesom slået an.

Efter sidste fredag, hvor Blachman cementerede sig selv som 'X Factor's mest succesfulde leverandør af både musikalske øjeblikke og drama, har han tilsyneladende slappet lidt for meget af hjemme på sin husbåd.

Simon & Marcus' 'Walkin’ On the Sun' af Smash Mouth var fedt, men ikke så fedt. The Kubrix ligeså.

Den unge duo gik igen på scenen i jakkesæt. De leverede igen en perfekt afstemt koreografi. Og de sang igen unisont og fejlfrit. Men ikke noget, der løftede dem over det høje niveau, som de ramte sidste fredag.

Også The Kubrix var forudsigeligt gode i deres udgave af Lana Del Rays 'National Anthem' med et perfekt miks af harmonier og solostykker, hvor alle fik lov at skinne. Desværre skinner Gerald stadig lidt mere end hans seks 'korpiger', og denne anmelder er enig med Martin Jensen i, at den mandlige forsanger nærmest bliver et forstyrrende element i den stramme syvmandsgruppe.

Så man kan da godt ærgre sig over, at Martin Jensen sagde det højt – for kender man Blachman ret, kommer det bare til at betyde, at pigerne bliver skubbet endnu længere bagud.

Bookmakerne er fortsat enige om, at Lucca vinder 'X Factor', og der er ingen tvivl om, at den kun 15-årige sangerinde har programmets mest interessante stemme. Men den inderlige raspen begynder snart at blive en kende triviel. Og derfor var det fedt at høre Oh Land unge stjerneskud i en storladen ballade, hvor hun endelig kunne få lov at synge igennem og udnytte sin stemmes fulde potentiale.

Hvor Blachman kører en sikker stil hele vejen igennem, er Oh Land mere eksperimenterende. Det er godt for tv-programmet, som hele tiden udvikler sig. Men er det godt for deltagerne?

Denne fredag sang Nikoline Sten Kristensen på engelsk. I høje sko, stram hestehale og et dramatisk udtryk – både vokalt og visuelt – var det svært at genkende den jyske pige med ukulelen, som både dommere og seere forelskede sig i til audition.

Oh Land har flere gange slået fast, at hun er træt af, at alle vil sætte Nikoline Sten Kristensen i bås som en lalleglad lillepige, så om den temperamentsfulde udgave af Hoziers 'Sunlight' er en åben idéudvikling, hvor mentoren vil finde ud af, hvem Nikoline Sten Kristensen skal være som kunstner, eller om det er for at bevise noget over for de forudindtagede seere, er uvist – faktum er, at dét kan Nikoline Sten Kristensen også.

Oh Lands sidste unge kvinde, Solveig, er også en ny person hver gang. Nyt hår, ny stil, ny genre, nye moves. Men stadig bare hundrede procent Solveig.

Man får en klar fornemmelsen af, at Oh Land blot er de moralske støttehjul, der sørger for at hun ikke vælter i sin iver for at skabe sin egen person. 'X Factor' kæmper på 13. år med at skabe varige stjerner, men måske bliver det i år.

Jeg kan tage fejl, men at Solveig endte i farezonen denne fredag må næsten skyldes, at seerne var så sikre på hende, at de ikke troede, de behøvede hjælpe hende med en stemme.

Martin Jensen er den nye glade dreng i klassen, der er autoritetstro og følger reglerne. han hyldede aftenens sommertema ved at troppe op i shorts og badesandaler.

»Vamos a la playa, nu skal vi drikke bajer,« sang han i introen til programmet, hvor han valgte sommerhits til sine to resterende deltagere.

Men selv den glade dreng kan blive corona-deprimeret. Og hans melankolske udgave af Aviciis 'Don't wake me up' blev så inderlig, at den blev for stor for Vilson Ferati, som eller havde noget at bevise efter sidste uges farezone.

Det virker til gengæld ikke som om, at en sang kan blive for stor for Dan Laursen, som nailer den ene karaoke-basker efter den anden. Martin Jensens egen mor er stor fan af den 36-årige familiefar, afslørede mentoren i aftenens program, og det er der helt sikkert også mange andre midaldrende kvinder, der er.

Ingen stor kunstnerisk oplevelse, men sommertemaet passede godt til Dan Laursen, der ville kunne fylde mangt et øltelt henover den kommende sommer. Så på den måde får Martin Jensen nok opfyldt sin drøm om at skabe en artist, der kan få en karriere efter 'X Factor'.