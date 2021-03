B.T. fælder dom over årets andet 'X Factor'-liveshow, hvor de tre 'X Factor'-dommere må siges at skylde kvajebajer til deres trængte kollegaer.

Coronakrisen gjorde sidste år ondt på musikbranchen, og derfor var aftenens tema 'musik fra 2020' for at støtte op om dem, der alligevel udkom med ny musik.

Her havde Martin Jensen, Oh Land og Thomas Blachman en unik mulighed for i den bedste sendetid at sætte fokus på en masse ny dansk musik – men det valgte de at se bort fra.

I stedet satte de deres 'X Factor'-deltagere til at synge musik fra verdensstjerner som Justin Bieber, Martin Garrix og Sam Smith, hvis karriere nok overlever et mindre bump vejen – og det trækker voldsomt ned i aften.

Det var for øvrigt Martin Jensens deltager Hiba, der blev stemt ud efter omsang mod Blachmans gruppe Neva & Ida...

Blachman er kongen af 'X Factor', og selv når han roser sine meddommerem, er det samtidig lidt en sviner. Han havde lidt mere kampgejst i aften end i sidste uge, men han må gerne skrue mere op for den vanvittige retorik, som vi elsker. Han var dejlig imponeret over sig selv, og hvad han har formået at gøre med sin syvmandsgruppe.

Det var også cool nok med gruppens fransk lyrik og stryger-orkestret, ligesom Simon og Marcus var fedt sat op med deres blanding af selvfedme og pop.

Men altså – ingen hjælp til den danske musikbranche fra Blachman, og det er en ommer.

X Factor Liveshow 2021 i Brøndby fredag den 5. marts 2021. X Factor sendes på TV2. **Pool-dækning leveret af Ekstra Bladet: Materialet kan anvendes vederlagsfrit til redaktionel omtale af programmet** Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere X Factor Liveshow 2021 i Brøndby fredag den 5. marts 2021. X Factor sendes på TV2. **Pool-dækning leveret af Ekstra Bladet: Materialet kan anvendes vederlagsfrit til redaktionel omtale af programmet** Foto: Tariq Mikkel Khan

Oh Land forsvarer sine unge piger med hård kamp, og det er godt. Hun har brug for at råbe højt for at overdøve sine meddommere, så næste gang må hun godt vælge lidt mere folkelige sange. Selv Lise Rønne indrømmede, at hun ikke kendte aftenens sangvalg. Nikoline var flot sat i scene med den blå bagskærm, og Solveigs optræden var også fed, – og så liiiiidt ros for at vælge en dansk sang som eneste dommer.

Martin Jensen har en klar fordel, når det kommer til at iscenesætte sine sangere. Han er vant til de store scener, og især Hibas baggrundsgrafik så rigtig godt ud. Lidt spøjst med Vilsons 'spejle'-show, og Dans sangvalg var også til den kedelige side. En aften på det jævne.