69 danske popstjerner har igennem tiden medvirket i TV 2's 'Toppen af poppen'. Alligevel er der fortsat nogle, der ikke har lyst til at være med.

På den røde løber til årets gallapremiere for den nye 'James Bond'-film 'No Time To Die', mødte B.T. de to tidligere 'X Factor'-dommere Remee og Ankerstjerne.

Selvom de begge har masser af skærmtid og hits på cv'et - især som sangskrivere - og objektiv set må betragtes som tættere på toppen af poppen end den gennemsnitlige 'Toppen af poppen'-deltager, så har de endnu ikke været med i programmet.

De giver begge nogenlunde samme begrundelse: De synger ikke godt nok.

Remee til premiere på Bond-filmen 'No Time To Die'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Remee til premiere på Bond-filmen 'No Time To Die'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg kan ikke synge. Jeg er bedre til at skrive sange end at synge dem,« lyder det med et grin fra Remee.

»Jeg ser heller ikke mig selv så meget som en udøvende artist. Jeg så dog programmet forleden på nettet, og fuck hvor er de dygtige. Alex Vargas er jo vanvittig og Malte (Ebert, red.) lavede også noget, der var sindssygt godt,« tilføjer han.

Ankerstjerne mener, at han tidligere er blevet spurgt, om han ville være med i 'Toppen af poppen', men sagde pænt nej tak.

»Jeg tror ikke, jeg er skabt til det format. Jeg har ikke nogen engle-fløjlsblød vokal. Jeg ville smadre en masse smukke sange. Jeg er sangskriver og producer og egentlig bedst bag knapperne,« forklarer han og tilføjer:

Ville du gerne se Remee og Ankerstjerne i 'Toppen af poppen'?

»Jeg tror, jeg vil torturere folk, så for alles skyld bliver jeg hjemme.«

Ligesom Remee har han set lidt af den aktuelle sæson og erkender, at da han så et klip, hvor Malte Ebert, som sin Gulddreng-karakter sang Nephew-nummeret 'Superliga', var det så fedt, at det gippede i ham for at være med.

»Men jeg er bare ikke sanger nok,« slår Ankerstjerne fast.

'Toppen af poppen' har kørt i foreløbig 11 sæsoner. I den aktuelle sæson medvirker udover ovennævnte blandt andet Simon Kvamm, Hjalmer Larsen og Maria Bramsen.