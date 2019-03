Den nye alfahan i X Factor-klassen Ankerstjerne har om nogen måtte høre på seerkritik i de første par liveshows.

Seerne mener, han afbryder for meget, og i aftenens show sagde han også højt, at han lige måtet prøve at styre sig.

Bagefter forklarede han med et stort grin, hvorfor han har givet sig selv en slags spændetrøje på.

»Jeg var slet ikke klar over, at det var så slemt sidste fredag. Jeg hengiver mig jo så meget til nuet. Jeg vidste slet ikke, jeg afbrød så meget. Selvfølgelig skal folk kommentere på det. Det er jo kun sjovt. Men jeg gider heller ikke være så irriterende, så jeg måtte lige gøre mig umage,« forklarede Ankerstjerne.

Patrick og Ankerstjerne, X Factor sæson 12, Liveshow 2, fredag den 8. marts 2019. Temaet i aftenes X factor er deltagernes fødselsår. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere Patrick og Ankerstjerne, X Factor sæson 12, Liveshow 2, fredag den 8. marts 2019. Temaet i aftenes X factor er deltagernes fødselsår. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

»Jeg må hjem og se, hvordan det gik i aften,« tilføjede han med et smil.

I aftenens liveshow var det Ankerstjerne, der blev bøddel og sendte Blachmans sangerinde Gina Michaells hjem.

»Det var nedtur at prøve,« lød det kortfattet.

Til gengæld kunne han glæde sig over, at hans deltager Patrick for første gang slap for at stå i farezonen.

»Det var så fedt. Og bare det at han fik lov til at synge Folkeklubben og fik sin tatovering. Det har virkelig givet os kampgejst til at gå videre.«



Men derfor sover Ankerstjerne endnu ikke roligere om natten.

»Farezone-oplevelserne sidder stadig i kroppen. Vi bliver jo revet rundt i det her program.«