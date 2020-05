'Det er feje hold', sagde Lars Ankerstjerne, da Thomas Blachman havde haft sin deltager Alma Aggers på scenen under fredagens 'X Factor'.

Men det skulle ikke ses som et udtryk for, at han står svagere med sin gruppe end meddommeren, der har hele tre deltagere med i finalen.

Det handlede simpelthen om, at han er 'et grimt almindeligt menneske', mens Alma Agger er alt andet.

Det fortæller 'det grimme almindelige menneske' til B.T.

Alma Agger imponerede med 'Bigger' af Beyoncé fra The Lion King. Foto: Martin Sylvest

»Det er i virkeligheden et kæmpe kompliment. Det er ikke nødvendigvis i forhold til konkurrencen. Nogle mennesker har bare hele pakken,« siger han.

»Hun er jo smuk og dygtig og sød, og det hele kører for hende, så når jeg siger 'feje hold', så er det ikke 'Blachman mod Ankerstjerne'. Hun minder bare en om, at man er et grimt almindeligt menneske. Hun er et overmenneske,« siger Ankerstjerne og tilføjer:

»Så når jeg siger 'feje hold', så er det, fordi jeg i hvert fald ikke ser sådan ud.«

Under den netop overståede corona-pause mistede Ankerstjerne en af sine grupper, da Magnus & Aksel valgte at forlade konkurrencen, da det ville gå ud over Aksel Lillesø Skjoldaa Kempfs eksamen, nu hvor 'X Factor' er blevet trukket i langdrag.

Ankerstjerne og Magnus & Aksel, mens de endnu var med i konkurrencen. Foto: Martin Sylvest

En beslutning, som Ankerstjerne bakker helt op om.

Men derfor har han nu kun en gruppe med i konkurrencen, mens Blachman fortsat har alle sine tre, og Oh Land i fredagens liveshow mistede sin sidste, da seerne valgte at stemme Ilona hjem.

Trods Ankerstjernes åbenlyse fascination af både Alma Aggers vokal og udstråling, så mener han godt, at han kan slå rivalen med sin gruppe Smokie Eyes bestående af Morten Bomholdt og Cecilie Wøldike Nielsen.

»Jeg synes, vi kommer og repræsenterer noget andet, end Alma Agger gør. Vi repræsenterer outsiderne, de utippede, de uskønne og uperfekte. Og dem er der også nogle af ude i verden, og jeg håber, de komme til at heppe på Smokey Eyes,« siger han.