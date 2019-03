»Jeg blev meget personligt påvirket af det. Det er enormt tragisk og synd for den familie.«

Ordene kommer fra X Factor-dommeren Ankerstjerne, som sender sine varmeste tanker til Bea, der har mistet sin far.

»De var SÅ fede de to der. Maria og Bea var en kæmpe gave til programmet. Det er voldsomt, at det skal slutte på den måde, synes jeg.«

Torsdag gik Beas far bort på grund af en hjerneblødning. Fredag eftermiddag trak rapduoen sig fra det populære underholdningsprogram.

Gruppen Maria og Bea udgår af X-Factor efter et dødsfald i Beas (tv) familie. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019 Vis mere Gruppen Maria og Bea udgår af X-Factor efter et dødsfald i Beas (tv) familie. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019

Deltagere og dommere var meget påvirkede af situationen.

»Vi er jo mennesker og sådan en aften som i aften, hvor sådan noget sker, så zoomer man enormt meget ud. Så skal man lige finde sig selv og hinanden.«

Det var en aften, der for dem alle 'bare' skulle overstås.

»Vi er enormt berørte af denne tragiske hændelse og sender vores varmeste tanker og dybeste medfølelse til Bea og hendes familie,« sagde underholdningsredaktør Dorte Borregaard, da den tragiske nyhed blev breaket.

»Både Maria & Bea står i en fuldstændig uforudset situation, og vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for at støtte og hjælpe dem igennem den kommende tid. Maria & Bea har tilført årets X Factor noget helt unikt, og vi er utrolig kede af at skulle sige farvel til dem under disse ulykkelige omstændigheder.«

Underholdningsredaktøren sluttede af med at takke dem begge for mange uforglemmelige oplevelser i programmet.

Ingen deltagere blev sendt hjem fredag aften, fordi rapduoen trak sig fra programmet.

I stedet vil sms-stemmerne fra fredagens program gå videre til næste uges udsendelse. Her kæmper Kristian, Echo, Live og Benjamin om en plads i semifinalen.