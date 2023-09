Fredag overraskede især komiker Andreas Bo til aftenens 'Vild med dans'-premiere.

Nydanserens skaldede isse dækkes nemlig normalt gerne af en hat, men denne fredag aften var der pludselig hår på hovedet af den 56-årige entertainer, da han trådte ud på dansegulvet.

»Jeg har lånt mig til den af en inder – nakkehåret er mit, og så er det blevet sat sammen med en paryk,« forklarede Andreas Bo til B.T. efter showet.

Her forklarede han og dansepartneren Camilla Dalsgaard også, at latinohåret altså ikke var en permanent løsning, men snarere et kostume i anledningen af dansekonkurrencen.

»Det er simpelthen bare fordi, jeg sagde til dem, at det ville jeg gerne have som en mulighed, at jeg kunne gå i fuld kostume og klæde mig helt ud,« lød det fra Andreas Bo.

Så du kommer til at vise nogle forskellige looks frem?

»Hvis vi er med flere fredage, så bliver det en føljeton! Men kun fordi, vi synes, det giver noget til det look eller den performance, vi har – og fordi, jeg synes, det er fedt!«

Så det er ikke fordi, du kommer ikke til at rende rundt i privaten med toupé?

»Nej, det gør jeg ikke. Det kan gøre være, jeg kommer til at gøre det lige i nogle uger her, hvor jeg er i gang med det her.«

Det er ikke en permanent løsning så – det er for 'Vild med dans' skyld, at der bliver sat lidt hår på?

»Ja, det er for mit engagement i det, at sige, at nu går vi helt ud og prøver at ligne så godt i trin og ligne så godt i kostume og få det til at hænge sammen oppe i mit hoved!«

Næste fredag er Andreas Bo og Camilla Dalsgaard i hvert fald stadig med i 'Vild med dans', så her bliver det spændende at se, hvilken frisure Andreas Bo så disker op med – og om det i så fald bliver hans egen naturlige.