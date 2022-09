Lyt til artiklen

Så gik den ikke længere for Andrea Lykke og Eugen Miu, der røg ud af 'Vild med dans' fredag aften.

Det kommer dog ikke som en overraskelse for skuespilleren og hendes dansepartner.

»Jeg ved ikke om det er forkert at sige, at vi faktisk har det godt. Vi var forberedte på, at det kunne ske,« fortæller Andrea Lykke til B.T..

Efter dansen kiggede skuespilleren og hendes dansepartner hinanden i øjnene og blev enige om, at de selv syntes, at de gjorde det godt.

»Vi fik løst de opgaver, vi skulle i den her uge. Man kunne se og høre på dommerne, at vi gjorde det godt,« fortæller Eugen Miu, hvorefter han fortæller Andrea Lykke, at han synes, at hun gjorde det godt.

»Resultatet er som det er«

Parret var ellers bookmakernes favoritpar, men det har parret ikke ladet sig strese af.

»Vi har fokuseret meget på vores dans,« siger Eugen Miu.

»Og komme igennem de her dage. Det har været nogle virkelige hårde dage. Jeg er tilfreds med, at jeg har gennemført det her,« supplerer Andrea Lykke, der nu vil bruge sine fredage på at se 'Vild med dans' og slappe af.

»Min krop er ved at sige fra nu her, så jeg skal hjem og slappe af,« afslutter en træt Andrea Lykke.