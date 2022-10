Lyt til artiklen

I februar sidste år fik tv-vært og iværksætter Andrea Elisabeth Rudolph konstateret brystkræft.

I september blev hun erklæret kræftfri, men hun er stadig mærket af sygdommen, fortæller hun i lørdagens 'Knæk Cancer Live 2022'-show på TV 2.

»Andre tror hele tiden, jeg er frisk – og jeg er rask, og jeg ser rask ud,« siger Andrea Elisabeth Rudolph.

Men hun minder om, at hendes hukommelse stadig er svækket. Og ikke mindst har der også været mange følelser at forholde sig til ved at blive erklæret rask.

Andrea Elisabeth Rudolph. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Andrea Elisabeth Rudolph. Foto: Thomas Lekfeldt

»Mens jeg var syg, var jeg kun taknemmelig, hvor at nu tillader jeg mig også at synes, det er synd for mig. Jeg drager mere omsorg for mig selv, end jeg nogensinde har gjort,« fortæller tv-værten.

Hun var selv vært på sidste års 'Knæk Cancer Live'-show.

Men i år er hun med i et indslag, hvor hun fortæller, at det er vigtigt også at huske på alt det gode, der kan komme ud af et gennemgå et kræftforløb.

»Det er noget pislort at få kræft. Sådan er det,« slår Andrea Elisabeth Rudolph dog fast.

Hun gennemgik selv kemoterapi, strålebehandling og fik bortopereret sit ene bryst, indtil hun for et år siden fik sin sidste strålebehandling.

»Men for mit vedkommende er det vigtigt at sige: Hvad er det gode ved det? Nemlig at man stopper op, kigger på sit liv og tager ordentligt stilling til, hvordan man bruger sit liv.«

Men det er stadig »skrøbeligt« at have gennemgået noget så livsforandrende som et kræftforløb.

»Jeg glæder mig til, jeg kan genkende mig selv igen og bliver gladere,« fortæller hun.

Men hun er på rette vej.