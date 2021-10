Andrea Elisabeth Rudolph klarede alle fire timer.

Også uden at holde en pause, uden at ændre på programmet, uden at tage en lur undervejs.

Men hun var med egne ord træt. Ekstremt træt.

Og det var iværksætteren og den tidligere tv-vært allerede inden – fortalte hun selv på scenen – at hun lørdag aften vendte tilbage på skærmen hos TV 2 som vært på det store 'Knæk cancer'-show, der fyldte aftenfladen. Her styrede hun seerne gennem de mange timer sammen med medværterne Natasja Crone og Louise Wolff.

Det skete kun lidt over en måned efter, at hun kunne fortælle, at hun var kræftfri – efter at hun for kun ni måneder blev ramt af brystkræft.

I indledningen af lørdagens store indsamlingsshow kom det endda frem, at Andrea Elisabeth Rudolph så sent som fredag havde fået den sidste af i alt 15 strålebehandlinger. Kræftbehandlingen har også inkluderet en større operation og 16 kemobehandlinger i de seneste måneder.

Derfor var der også taget særlige hensyn i planlægningen af det store program.

Eksempelvis havde Andrea Elisabeth Rudolph ikke været en del af den forudgående generalprøve, hvor hun i stedet havde taget en lur. Som det blev fortalt i programmet. Og som hun allerede på forhånd havde meddelt på Instagram, kunne hun »under ingen omstændigheder gennemføre showet to gange«:

»Det kræver alt af mig. Jeg er træt, skrøbelig, og jeg må hele tiden hvile mig og have et kyndigt produktionshold tæt på mig til at fortælle mig, hvilket kamera jeg skal stå foran,« lød det her fra Andrea Elisabeth Rudolph.

Her lød det også om den store træthed, hun stadig føler:

»Jeg har ikke længere kræft i min krop, men det har sat sine spor. Jeg føler mig ikke rask, og min krop er i en lang, sej og udmattende genopbygningsfase.«

Og hun fortalte om baggrunden for alligevel at have sagt ja til rollen som vært for indsamlingsshowet:

»Hvis du nu tænker: 'Men hvorfor gør hun det så?'. Jeg gør det, fordi jeg håber og tror på, at jeg kan hjælpe en sag, der har gjort en kæmpe forskel for mig. En ud af tre danskere rammes stadig af kræft, så der er god grund til at sætte fokus på området – og netop det kan jeg bidrage til på lørdag (i aftes, red.),« skrev Andrea Elisabeth Rudolph fredag.

I 'Knæk Cancer'-programmet kom hun også kort ind på, hvordan hun stadig er påvirket af sygdommen. Og at en frygt for altid er plantet i hende.

Andrea Elisabeth Rudolph fortalte efterfølgende, at de fire timers værtsrolle også havde fyldt hende med andre følelser.

»Det har været fuldstændig fantastisk. Det var været så rørende en omgang,« lød det efterfølgendet fra Andrea Elisabeth Rudolph til TV 2.

Og så var hun glad. Rigtigt, rigtigt glad.

Der blev i alt samlet 169.848.989 kroner ind i forbindelse med 'Knæk cancer'-showet.