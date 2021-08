Kan Anders Matthesen efterhånden røre noget, uden det bliver til en succes?

Det tyder ikke helt på det.

I hvert fald har hans seneste film, 'Ternet Ninja 2', formået at slå en vild publikumsrekord og er nu indehaver af rekorden for den største premiereweekend for en dansk film nogensinde.

Det skriver Nordisk Film i en pressemeddelelse.

'Ternet Ninja 2' har solgt astronomiske 246.684 biografbilletter inklusive snigpremierebilletter siden dens premiere 19. august.

Det er den største premiereweekend for en dansk film til dato, og dermed slår den rekorden, som 'Ternet Ninja' satte i julen 2018 med 222.000 solgte billetter inkl. snigpremierebilletter.

'Ternet Ninja 2' formåede i weekenden også at blive den danske film, som har solgt flest biografbilletter på en enkelt dag. Hele 68.000 mennesker investerede nemlig i en billet til filmen lørdag.

»Det er ganske enkelt historisk flot, hvad 'Ternet Ninja 2' har leveret her i weekenden,« siger Frederik Honore, Market Director hos Nordisk Film Distribution, og fortsætter:

»At komme buldrende på den måde på vej ud af coronakrisen og midt i august, hvor solen ovenikøbet har skinnet hele weekenden, troede vi simpelthen ikke kunne lade sig gøre.«

Også Anders Matthesen selv har svært ved at få armene ned over det flotte resultat.

»Det er overvældende, så godt publikum tager imod 'Ternet Ninja 2. Og det er jo det hele handler om … at skabe glæde og begejstring. Det er helt vildt, så positive folk er. Jeg får tusindvis af hilsner, og jeg læser hver eneste kommentar, jeg modtager. Der er lutter optur blandt både børn og voksne,« siger han og fortsætter:

»Jeg er meget taknemmelig. Og også lettet. Det var jo noget af et sats at planlægge en premiere midt i en coronakrise med lukkede biografer og forbud. Men vi håbede, det ville blive muligt at komme i biografen efter sommerferien, og at filmen netop kunne være med til at sprede glæde i en tid, der har været meget barsk for mange.«