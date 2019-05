Han har hovedrollen i årets suverænt største danske filmhit. Alligevel er det de færreste der ved, hvem han er.

Man kan gå så langt som at sige, at 16-årige Alfred Bjerre Larsen er Anders Matthesens ’ukendte’ gulddreng.

I animations-hittet ’Ternet Ninja’, der har solgt imponerende 946.502 billetter i biografen, lægger den unge fyr fra København stemme til hovedkarakteren Aske, der får en ternet ninjadukke af sin onkel Stewart.

Egentlig har Alfred Bjerre Larsen det fint med at kunne gå i fred på gaden.

»Der har været et par stykker, der siger, at min stemme virker genkendelig. På min efterskole ved de også godt, at det er mig, der lægger stemme til (Aske, red.), men jeg bliver heldigvis ikke stoppet,« fortæller han til B.T.

Han går til daglig i 10. klasse på en idrætsefterskole på Falster.

Før han sidste år blev kaldt til casting af Anders Matthesen, havde han opbygget et fint lille cv med roller i film som ’Spies & Glistrup’, ’Familien jul’ og TV 2-serien ’Rita’.

Første gang han blev kontaktet af en caster, stod han i bageren med sin storebror.

»Der kom en dame hen og sagde, at jeg så meget sød ud, og om jeg ikke kunne tænke mig at være med i en film. Jeg var omkring 8-9 år og fik rollen som Jørgen Glistrups søn i ’Spies og Glistrup’,« fortæller Alfred Bjerre Larsen.

Det er hans mor, der indtil videre agerer ’agent’ og hjælper med alt det praktiske omkring filmarbejdet.

Da han gik i studiet med Anders Matthesen for at lægge stemme til ’Ternet Ninja’, havde han set forgængeren ’Terkel i knibe’ mange gange, så det var ret stort pludselig at blive en del af det populære univers.

»Jeg syntes da, det var sejt, at så kendt en person rakte ud efter mig. Han var lidt mere en ’venne-instruktør’ end en ’arbejds-instruktør' og fjollede mere end de andre, jeg har prøvet at arbejde med. Det syntes jeg var fedt.«

Alfred Bjerre Larsen. Foto: Privatfoto Vis mere Alfred Bjerre Larsen. Foto: Privatfoto

Optagelserne foregik hos Nordisk Film i Valby. Selvom Alfred Bjerre Larsen selvfølgelig holdt sig til manuskriptet, kunne han godt komme med forslag til replikker, hvis han syntes, noget passede bedre til en teenager.

»Jeg synes, han (Anders Matthesen, red.) skriver nogle gode replikker, men der har været nogle gange, hvor jeg har foreslået at sige noget andet. Så kan det være, han har brugt det. Det har været småjusteringer.«

Alfred Bjerre Larsen var med på den røde løber til premieren den 25. december, men har derefter ikke haft noget med ’Ternet Ninja’ at gøre.

Anders Matthesen har afsløret, at der skal laves en ’Ternet Ninja 2’, og Alfred Bjerre Larsen er klar på at gentage sin rolle som Aske, hvis han får chancen.

»Jeg er 100 procent klar. Jeg synes, det var sjovt.«

Han ved dog ikke, om han vil være skuespiller, når han bliver voksen.

»Lige nu prøver jeg at køre den sikre bane og tage gymnasiet og få en uddannelse og så have det andet som en hobby, som jeg er meget glad for. Jeg synes ikke, det er stabilt nok til at gå efter,« smiler han.

Anders Matthesen har tidligere udtalt til B.T. om arbejdet med Alfred Bjerre Larsen:

»Alfred har været en drøm at arbejde med, men desværre gik hans stemme lidt i overgang undervejs. Så da vi skulle til runde to og reparere nogle replikker, var stemmen så mørk, at vi måtte tune den lidt. Det er ikke noget, man kan høre, men det kan godt være, at vi skal spole et par år frem i en 2’er.«