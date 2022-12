Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danskerne er vilde med Anders Matthesens ‘Ternet Ninja 2’ – så vilde, at filmen i 26 uger har ligget på Filmhitlisten.dk.

Hitlisten afslører, hvilke film danskerne oftest har lejet til hjemmebiografen i det forgangne år.

Allerede da ‘Ternet Ninja 2’ blev filmatiseret i august 2021, slog filmen rekord som den danske film, der har solgt flest biografbilletter på en premiereweekend. Og begejstringen holder altså ved – også ude i stuerne.

To andre danske film har også fået plads på top ti listen: Nemlig Niels Arden Oplevs ‘Rose’ med Sofie Gråbøl i hovedrollen og filmen ‘Vildmænd’, hvor selvsamme Sofie Gråbøl spiller overfor Rasmus Bjerg.

Flest uger på top 10 1. Ternet Ninja 2

2. Bond - No Time to Die

3. Spider-Man: No Way Home

4. Rose

5. Syng 2

6. The Lost City

7. Uncharted

8. Top Gun: Maverick

9. Vildmænd

10. After We Fell Kilde: Filmhitlisten.dk

De resterende syv pladser på hitlisten besættes af store Hollywood-baskere som ‘James Bond – No Time to Die’ og ‘Spider-Man: No Way Home’, der indtager anden og tredjepladsen. I hele otte uger af 2022 tronede Spider-Man på førstepladsen.

Sjette og syvendepladsen besættes af eventyrfilmene ‘The Lost City’ og ‘Uncharted ‘.

Mens ‘Top Gun: Maverick’ ligger på ottende pladsen og ungdomsdramaet ‘After We Collided’ indtager tiendepladsen på årets hitliste.