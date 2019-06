Anders Matthesen er bedst kendt som en af landets mest populære komikere, men lige siden han var lille, har skuespillet også været en stor passion for den 43-årige multikunstner.

Faktisk har biografaktuelle Anders Matthesen været til casting på flere danske og internationale film gennem tiden.

»Jeg sendte en ansøgning ind til Pelle Erobreren, selvom jeg ikke havde brune øjne og brunt hår, som de bad om,« fortæller Anders Matthesen.

Som bekendt gik rollen til Pelle Hvenegaard, men det stoppede ikke en ung Anders Matthesen.

Gennem de seneste 25 år har han gået til casting på alt fra danske Nordkraft til Hollywood-baskeren Da Vinci Code med Tom Hanks.

»Jeg sendte en video til USA via en dansk caster til rollen som skurken Silas, som Thure Lindhardt så fik,« siger Anders Matthesen.

»Det er sjovt at smide en snøre ud og se, om der sker noget,« tilføjer han.

Og den snøre er Anders Matthesen blevet ved med at kaste. Gerne i alle mulige og umulige retninger.

I løbet af de seneste år har Anders ‘Anden’ Matthesen således både lavet 25-års jubilæumsshow i Royal Arena og Boxen, han har udgivet bogen Ternet Ninja, som er blevet til en film, han turnerer i øjeblikket med et nye onemanshow - og nu er han aktuel i filmen ‘De frivillige’ i rollen som korleder på den frivillige isolationsgang i et fængsel.

»Jeg kan virkelig godt lide at kaste mig over skuespil, og jeg behandler det med meget stor ærefrygt. Netop derfor er det noget, der interesserer mig. For de steder, hvor jeg er lidt på tynd is, kan jeg lære noget,« forklarer Anders Matthesen.

‘De frivillige’ er en film, der befinder sig et sted mellem en komedie og et drama, og Anders Matthesen har da også været noget forvirret over, hvad han egentlig havde sagt ja til.

»Jeg forstod ikke en pind, da jeg læste manuskriptet, og det gjorde jeg heller ikke under optagelserne, og det var der ingen af os, der gjorde,« griner han og understreger, at det bestemt var en fordel.

For Anders Matthesen bliver projekter kun mere interessante, når de er lidt umulige og gerne tager ham et nyt og halvfarligt sted hen. Han er aldrig bange for, at hans mange projekter flopper. Tværtimod.

Er han i tvivl om, hvorvidt et projekt er det rigtige, er der altid en, han kan gå til.

»Hvis min far bliver bekymret, så ved jeg, det er en god rettesnor. Han blev enormt bekymret, da jeg begyndte at lave standup og gik ud af skolen. Og da jeg skulle lave Simon Spies på teatret, sagde han: 'Skal du nu droppe standup?'« griner Anders Matthesen.

Egentlig er der kun én ting, der skræmmer Anders Matthesen.

Anders Matthesen til gallapremiere på 'De frivillige'. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Anders Matthesen til gallapremiere på 'De frivillige'. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Hvis man beskylder mig for at gøre noget halvt eller for at være grisk, så er det noget, jeg bliver ked af. Det sårer mig, og det er jeg meget forfængelig omkring. Også hvis det bare er en hater på Facebook,« siger 43-årige Anders Matthesen.

Han har haft større succes end de fleste, og det er ingen hemmelighed, at Anders Matthesen også har tjent gode penge gennem sin karriere.

Men han har heller ikke noget imod at bruge dem på at gøre tingene ordentligt. Netop derfor bliver han også ked af det, hvis folk kalder ham grisk.

»Jeg finansierer selv alt, jeg laver. Og nogle gange har jeg brugt så mange penge, at huslejen det fra det ene sekund til det næste kan blive et problem,« forklarer Anders Matthesen.

I forbindelse med onemanshowet 'Anders' fra 2013 brugte Anders Matthesen millioner af kroner på at få den helt rigtige scenografi i form af en lastbil.

»Jeg kan ikke huske, om det var 10 eller 20 millioner, men de første 50.000 billetter gav ingenting. Det var bare ned i et tomt hul,« forklarer Anders Matthesen.

Også jubilæumsshowet 'Anden 25' sidste år var en dyr fornøjelse. Selvom der blev solgt mere end 80.000 billetter, blev over halvdelen af indtægterne brugt på bare at dække udgifterne.

»Der er en sketch i starten, hvor jeg brænder alt fyrværkeriet af på finaleknappen. Den joke kostede 10.000 kroner hver dag. Også under prøverne. For der skulle sidde sådan en fyr med pyroladninger og holde øje,« fortæller Anders Matthesen.

Komiker Anders Matthesen kan bedst lide at bevæge sig derud, hvor isen bliver tynd. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Komiker Anders Matthesen kan bedst lide at bevæge sig derud, hvor isen bliver tynd. Foto: Søren Bidstrup

Han fortryder det dog aldrig et sekund, når han har givet den hele armen.

»Det et kæmpe kick at sige: 'Nu har vi gjort det hele rigtigt, men gad vide, om det går godt i aften?' Det er fedt. Det er så fedt. For mig. Jeg tror, mange rundt om mig ikke synes, det er så fedt altid,« griner Anders Matthesen.

Snøren, han kastede ud som barn, bliver han ved med at kaste. Projekter bliver ved med at opstå. I øjeblikket skriver Anders Matthesen på et muligt filmmanuskript til Ternet Ninja 2 og turnerer med sit seneste onemanshow. Hvad næste projekt bliver, ved han dog ikke.

»Det er første gang i mit liv, jeg har kørt så mange år i træk, så jeg er da begyndt at tænke lidt på ferie, om man bare skulle have et helt sort hul,« siger Anders Matthesen.