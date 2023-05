»Jeg var den i gruppen, der var i dårligst fysisk form, da vi tog afsted,« siger Anders Lund Madsen med et smil til B.T. på pressedagen for Viaplay-serien 'The Journey – 15 dage i Nepal'.

Sammen med skuespillerne Søs Egelind, Dulfi Al-Jabouri og Josephine Højbjerg, tidligere fodboldspiller og kommentator Stig Tøfting og tv-vært Christiane Schaumburg-Müller Åxman rejste han til Nepal, alle med hver deres individuelle formål for at blive klogere på dem selv.

Og på forhånd havde Anders Lund Madsen faktisk tænkt, at turen ville blive »piece of cake« for ham selv, for han har tidligere besteget Fuji-bjerget i Japan.

Men det var nok lidt for overmodigt, erkender han.

Anders Lund Madsen oplevede en meget ubehagelig fornemmelse i sin krop, da han skulle bestige bjergkæden Himalaya tilbage i november. Foto: Henrik Kloch / Viaplay Group. Vis mere Anders Lund Madsen oplevede en meget ubehagelig fornemmelse i sin krop, da han skulle bestige bjergkæden Himalaya tilbage i november. Foto: Henrik Kloch / Viaplay Group.

Pilgrimsrejsen begynder nemlig i lavlandet i Nepal, men så rammer Himalaya. Problemerne ligger ikke i den tynde luft, som deltagerne oplever, men i stigningerne på bjergkæden.

»Jeg bliver bange for at sakke længst bagud, og det bliver ret patetisk på et tidspunkt,« forklarer han og fortæller, at inden afrejse havde alle deltagere været gennem en fysisk test, hvor han fandt ud af, at hans egen hvilepuls var høj.

Turen blev derfor et vendepunkt for Anders Lund Madsen, hvad angår hans form. På bjergene kunne han mærke, at kroppen ikke helt kunne følge med, og det gik simpelthen ikke – for han vil gerne leve længere for sine børn.

Så da han kom hjem fra Nepal, har det betydet, at han hver dag sætter sig i sin romaskine og ror 10 kilometer, ligesom han er begyndt at spise sundere.

»Det var fandeme et dårligt udgangspunkt, så kan det godt være, at det er banalt, men det giver noget,« siger han og afslutter:

»Det er enormt dejligt at konstatere, at det faktisk ikke er særlig indviklet at forbedre det hurtigt.«

Serien 'The Journey – 15 dage i Nepal' har premiere mandag 8. maj på Viaplay.