Følelsesporno. Usmageligt. Et unuanceret partsindlæg for aktiv dødshjælp.

Sådan lyder noget af den kritik, der er væltet ind over dokumentaren, siden den 30. november blev vist på DR.

Med blandt andet Etisk Råd, aktører på handicapområdet samt Lægeforeningen som afsender.

Mens tusindvis af seere på DRs Facebook side kalder ‘På tirsdag skal jeg dø’ stærk og rørende, mangler den ifølge Etisk Råd »synspunkter om, hvad aktiv dødshjælp ville betyde for andre grupper, hvis det blev indført ved lov«, som rådets formand har argumenteret for i Kristeligt Dagblad.

Også Ditte Guldbrand, som er medlem af Muskelsvindfondens repræsentantskab og stifter af det handicapaktivistiske netværk ‘Ikke død endnu’, har været stærkt kritisk.

Hun kalder i Politiken DRs håndtering af Preben kritisabel og finder det usmageligt og et problem, at de ukritisk og uden andre partsindlæg har valgt at følge ham i døden.

»De har slået plat på en mand, som i mine øjne bare råbte om hjælp,« skriver hun og mener, at DR snarere burde lave en dokumentar om ‘den horrible forskelsbehandling’, som hun og andre med et handicap mødes med, når de bliver deprimerede.

»Jeg kan sagtens se og forstå deres argumenter,« siger Anders Lund Madsen om kritikken.

»Men vi påstår heller ikke, at det her er en film om aktiv dødshjælp, men om en mand, der vælger det. Hans historie er én nuance i debatten ud af måske 100.«

Som det fremgår af B.T.s interview med Anders Lund Madsen, var det Preben Nielsens ønske, at hans historie og ikke mindst død kunne bidrage til debatten om aktiv dødshjælp.

Under tilblivelsen af dokumentaren mødtes Preben Nielsen med såvel formanden for Etisk Råd som Ditte Guldbrand og førte lange samtaler med dem om sin beslutning.

Bør aktiv dødshjælp være lovlig i Danmark?

Men såvel DR som Anders Lund Madsen valgte at lade Preben Nielsens stærke historie stå alene.

»Enhver journalist skærer ind og vælger fra undervejs. Vi vidste ikke, hvor meget Preben selv kunne bære historien, og vi ville også gerne vende enhver sten undervejs.«

»Men vi kunne se, at det var rigeligt at holde os til Prebens egen historie og bruge den som et indlæg i debatten,« forklarede DR-redaktør Anders Roholt i Politiken og kaldte Prebens fortælling »unik«.

Og det samme mener Anders Lund Madsen.

»Men jeg synes, at det er godt, at de reagerer, for det er det, der giver en debat. Og debatten er den, han gerne har villet have.«

»Om et halvt år vil spørgsmålet stadig ikke være afklaret, men jeg er ret sikker på, at Prebens historie vil have været med til flytte debatten om aktiv dødshjælp, som der i mange år har været flertal for i befolkningen.«