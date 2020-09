Når man siger 'Fangerne på fortet', kommer man ikke uden om vismanden i tårnet.

Vismanden har, i forskellige skikkelser, været ham, der stiller kryptiske og tankevækkende gåder til tv-deltagerne i 'Fangerne på fortet'.

Det er tv-værten Anders Lund Madsen, der i den nyeste sæson spiller vismanden, og det var en tv-tjans, han stærkt overrasket over at få tilbudt.

Det fortæller han til Se & Hør.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg kunne blive vismanden i 'Fangerne på fortet'. Jeg er jo ikke skuespiller, så jeg kan ikke spille vismanden,« forklarer Lund Madsen om sine tanker i forbindelse tv-tilbuddet.

Derfor troede han også, at produktionen bag programmet ringede for at få fat på Peter Lund Madsen, der er tv-værtens storebror.

»Så hey, jeg er nødt til at være vismanden. Og det er jeg ikke. Jeg troede faktisk, det var en fejl – jeg troede, de havde ringet for at få fat i min bror, som er meget vis. Han er også læge,« forklarer Anders Lund Madsen.

Men den var god nok, og Anders Lund Madsen sagde som bekendt ja til tilbuddet.

Noget, han værdsætter og sætter stor pris på.

»Jeg er ekstremt beæret over at være blevet spurgt om at være vismand i 'Fangerne på fortet.' For mig svarer det til, at nogen spørger, om jeg vil være Misse Møhge (fra 'Matador,' red.),« siger han i et interview med Ritzau.

Anders Lund Madsen var selv med som deltager i 'Fangerne på fortet', da programmet rullede over skærmen i midten af 90'erne.

Dengang var det skuespiller Ole Ernst, der havde rollen som vismand. Senere overtog skuespiller Ove Sprogø opgaven i tårnet.