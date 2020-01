»Hold kæft, det er langt ude.«

Sådan lød dommen fra 56-årige Anders Nissen, da han fredag aften måtte opgive håbet om videre deltagelse i 'X Factor'.

Han fik ellers et ja af Oh Land, men med to nej'er fra de øvrige dommere, Ankerstjerne og Thomas Blachman, var der ikke noget at gøre for den iøjefaldende deltager.

Især Blachmans nej var hårdt og kontant, fordi han både hentydede til, at Anders Nissen ikke havde øvet nok, samt at hans personlighed fyldte for meget.

»Der er ikke plads til både dig og mig,« lød det fra skaldede dommer.

Til stor frustration for Anders Nissen.

»Det undrede mig meget, for jeg tænkte jo, at man ikke kunne have for meget 'X Factor',« siger han og fortsætter:

»Men sådan er det. De er dommerne, og det er dem, der styrer det, og så er den ikke længere.«

Alle tre 'X Factor'-dommere var ellers umiddelbart ret begejstret, da Anders Nissen gik ind ad døren med sin opsigtsvækkende hvide manke.

»Der kommer en vaskeægte superstjerne,« lød det for eksempel fra Ankerstjerne.

»Du går full retard, og jeg elsker det,« lød det fra Oh Land.

»De troede jo først, jeg spillede skuespil, men det er altså bare sådan, jeg er. Og sådan jeg altid har været,« siger Anders Nissen.

Den 56-årige sanger fortæller endvidere, at han på dagen for sin audition ikke var helt tilfreds med lydforholdene, hvilket ødelagde hans præstation.

»Jeg var blevet lovet fine lydforhold, men jeg kunne ikke høre musikken, hvilket jeg gjorde dem opmærksom på, men det betød jo, at jeg kom helt ud af den. Og jeg fik ikke lov til at prøve igen.«

Heldigvis har Anders Nissen ikke mistet modet over afslaget og fortsætter på musiksporet, som han har været på de seneste mange år.

»Det (afslaget, red.) gav mig faktisk motivation til at gå hjem i studiet og skrive en klimasang, der hedder 'Mother Earth Talks', som jeg vil donere til Greta Thunberg,« afslutter han.