»Det gik præcis, som det skulle,« fortæller Anders Garcia, efter at klappen gik ned i X Factor lørdag aften, og han måtte forlade programmet efter den frygtede Five Chair Challenge.

Allerede tre dage inden sin optræden kunne den 39-årige talentshow-deltager mærke, at det ikke var meningen, han skulle gå videre til liveshow.

»Det er måske fjollet, men det er mig og min spirituelle ting,« siger den tidligere indsatte, der har en uddannelse som healer i bagagen.

»I gerningsøjeblikket er det selvfølgelig frustrerende, at klappen går ned for fuld smadder, men set i bakspejlet kan jeg jo godt se, at det var sådan, det skulle gå.«

Anders Garcia i X Factor.

I lørdagens Five Chair Challenge måtte Anders Garcia hele tre gange starte forfra på sin udgave af Lenny Kravitz' 'American Woman', fordi han glemte teksten.

Men kort efter optagelserne mødte han tilfældigvis produceren Lars Falck, som blandt andet har produceret albummet 'Rock'n'roll Choir Boy' med færøske Sveinur Gaard Olsen, som blev nummer tre i X Factor i 2012.

»'Skal vi ikke se, om vi kan få noget op at stå? Så kan du være en af de første fra X Factor, der nogensinde er gået ud af programmet med noget stablet på benene', sagde han. Og nu skal jeg lave en single, så på den måde fik jeg jo ret i min fornemmelse. Det var ikke meningen, jeg skulle videre i X Factor,« siger Anders Garcia, der har 'brygget noget tekst', mens de sammen har arbejdet på beatet, fortæller han.

Sangen, som er på engelsk, har endnu ingen titel, men vil udkomme i løbet af halvanden måned. Og det glæder Anders Garcia – på både egne og andres vegne.

39-årige Anders Garcia.

»Jeg var ærgerlig over at ryge ud, fordi jeg har fået så mange tilkendegivelser fra seerne. Så det var synd, når de nu har støttet mig så meget, men så kan jeg da glæde dem med, at der kommer noget musik fra mig,« siger han.

»Det kan jo godt være lidt udfordrende at lave noget efter X Factor, fordi man er bundet af en kontrakt. Men fordi jeg ikke kom længere, så er jeg fri til at lave min egen musik. Og det har jo hele tiden været pointen med min deltagelse.«