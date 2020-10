Mens Anders' fortid er mørk – fyldt med narko og fængselsophold – ser hans fremtid anderledes lys ud.

Efter 'Luksusfælden'-eksperternes besøg kaster efterdønningerne af en barsk fortid ikke længere lange skygger over hans og kærestens økonomi.

Men hvordan endte han dér til at starte med? Dér hvor han midt i 30'erne skulle have hjælp til at tilmelde sine regninger betalingsservice? Hvor han prioriterede hotdogs over børnebidrag og havde en gæld på mere end 400.000 kroner?

Hvordan endte Anders i sin tid med at tage stoffer og begå vold? Det spørgsmål har B.T. stillet 'Luksusfælden'-deltageren.

Maria og Anders kigger noget forbløffede på deres forbrug de seneste fem måneder.

»Jeg har egentlig altid selv søgt mod det. Siden jeg var barn, var jeg tiltrukket af det,« fortæller 'Luksusfælden'-deltageren Anders og fortsætter:

»Jeg syntes, det var spændende. Jeg har altid været draget af det, men jeg kan ikke fortælle hvorfor.«

Fynboens fascination resulterede i, at han flere gange måtte ind og ruske tremmer. Selv vurderer han, at han har siddet inde i lidt over et par år. Hans længste dom var på 18 måneder. Dengang var han 25 år.

Den lange dom blev den sidste af slagsen. For lidt over tre år siden sagde den i dag 35-årige mand farvel til Faaborg og flyttede til Munkebo.

»Da flyttede jeg også væk fra mine dårlige vaner og dårlige bekendtskaber.«

I dag kan han ikke længere genkende sig selv i den, han var engang. Men det betyder ikke, at han som sådan ærgrer sig over, at han i så mange år bevægede sig rundt på et sidespor.

»Det er ikke, fordi der er mange ting, jeg fortryder. Det er ikke sådan, at jeg ligger søvnløs om natten.«

»Men jeg kan godt se, at jeg har svigtet mine børn. Og også min mor, far og søskende. Jeg skubbede dem væk. Men i dag er de mest bare glade for at have fået mig igen.«

Maria og Anders brugte månedligt over 25.000 kroner på mad og diverse.

På spørgsmålet om, hvilke overvejelser har har gjort sig i forbindelse med at stille sig frem på landsdækkende tv og fortælle om sin brogede fortid, fortæller han:

»Der er naturligvis ting, jeg ikke har fortalt. Men jeg synes ikke, jeg har meget at være flov over. Jeg har været en klovn – ung og dum – og jeg har ikke tænkt over konsekvenserne. Sådan er det.«

»Jeg havde brug for 'Luksusfælden'-eksperternes spark i røven for at komme videre, og så måtte jeg jo lægge kortene på bordet.«

Anders og Maria har siden eksperternes besøg ikke blot holdt sig til budgettet – de har holdt sig under. Anders er af samme årsag meget taknemmelig for eksperternes hjælp.

Eksperterne er ikke overbeviste om, at det er muligt at trænge igennem til parret – særligt Anders.

Adspurgt, om han kunne forestille sig at vende tilbage til livet med stoffer og kriminalitet, svarer han:

»Jeg har siddet i selskab med den slags nogle gange siden. Selskab, hvor der er blevet taget eller røget et eller andet. Men der må jeg sgu bare sige, at jeg elsker mit kørekort for højt.«

Anders arbejder som betonchauffør. Et arbejde, han er ekstremt glad for, og hvor han har brug for sit kørekort.

»Måden, man taler til mig på arbejde... Jeg bliver spurgt til råds, respekteret og stolet på. Det har jeg sgu aldrig prøvet før, men det er fedt, og det vil jeg ikke give afkald på,« fortæller han blandt andet og tilføjer, at ansvaret for familien naturligvis også er en tungtvejende faktor.

»Engang imellem kunne jeg godt have lyst til at tage stoffer, men så tænker jeg fremad.«

»Der er flere positive ting ved at lade være, og derfor er det for mig ikke et svært valg.«