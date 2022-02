»Vi havde et møde med et svensk firma, og der kom vi til en introduktionsrunde, hvor vi skulle fortælle om os selv, og så bliver jeg bare ramt af en eller anden form for panik.«

Det var første gang, Anders Kjærgård Nielsen for alvor mærkede den stressygdom, han ikke vidste, han havde, og som han ærligt fortalte om i torsdagens 'Løvens Hule'.

Her var den tidligere soldat inde i jagten på en investering i sin virksomhed Muscle House. Ved sin side havde han forretningspartner Haris Bejtić og medstifter Emil Luther Jensen, som også har været soldat – og ramt af stress.

»Det havde været længe undervejs, hvor jeg vågnede klokken to om natten og ikke følte, at jeg kunne finde ro, og så står jeg og ender med at tage på arbejde, for jeg føler ikke, at der er nogle negative tanker, så jeg troede ikke, at det var stressrelateret,« forklarer Anders Kjærgård Nielsen.

Men efter mødet med det svenske firma går det hurtigt ned ad bakke for iværksætteren.

Han står midt i en flytning, men han får et mindre panikanfald, da han er på vej til lossepladsen med en kammerat.

Men usikker på, hvad det er, han har oplevet, slår han det hen.

»Jeg kunne dog godt mærke, at det nok var på tide, jeg holdt noget ferie, men nu ville jeg lige på plads med min flytning, og så måtte jeg tage den efterfølgende.«

Der går to uger, Anders Kjærgård Nielsen kommer på plads i den nye lejlighed og har lige samlet sin sofa, da han bliver ramt af et stort angstanfald.

»Der ved jeg så, at nu bliver jeg nødt til at trække stikket, men tænker egentlig bare, at jeg skal tage noget ferie.«

Dagen efter ringer han til sin kompagnon Emil Luther Jensen, og så flyder bægeret over for Anders Kjærgård Nielsen.

»Jeg kan nærmest ikke få et ord ud, jeg er bare i gråd, og så kan Emil med det samme høre, at det er helt skidt, og han havde lige været møllen igennem med stress året før, så han reagerer prompte og siger: 'Jeg er ved dig om en halv time, du skal ikke gøre noget som helst, og så tager vi den derfra'.«

På vejen laver Emil Luther Jensen en aftale med en psykolog, der kan se Anders Kjærgård Nielsen allerede samme aften.

»Det blev allerede taget hånd om det fra dag et, hvilket har været mega essentielt for mit forløb.«

I dag er Anders Kjærgård Nielsen meget mere bevidst om, hvilke faresignaler han skal holde øje med, så han ved, hvornår arbejdet fylder for meget.

Og netop dette med at få professionel hjælp til at holde styr på sindet er noget, som ledelsen i Muscle House jævnligt gør brug af.

»Det er noget Haris, Emil og jeg gerne benytter os af, og helst minimum en gang om måneden, hvor vi har nogle samtaler med coaches eller psykologer, eller hvad vi nu lige føler for. Det, der er vigtigt, er, at vi har en balance. Der skal være noget at glæde sig til i hverdagene, og arbejdet skal ikke fylde det hele.«

Muscle House gik fra 'Løvens Hule' med en stor investering, da Christian Arnstedt vandt budkrigen mod tre andre løver og fik lov til at investere 1,25 millioner for ti procents ejerskab af virksomheden.