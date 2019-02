Anders Fogh er vinsmagningens svar på en 'dum blondine'. Det kræver en høj promille at se Anders Foghs europæiske vineventyr til ende.

Den tidligere statsminister får en hård medfart for sin medvirken i DR 2-programmet 'Skål for Europa' af Politikens og Berlingskes anmeldere.

Sammen med journalist og vinekspert Morten Brink Iwersen kører Anders Fogh Rasmussen gennem Europa for at smage på vin og diskutere politik med de lokale over seks programmer på DR 2 ved navn 'Skål for Europa'.

Men det slipper Fogh mildest talt ikke godt fra, ifølge Berlingskes anmelder Søren Frank og og Politikens ditto Johan Varning Bendtsen.

'Fogh virker ikke, som om han for alvor har lyst til at lytte til folk eller til at forstå vinens verden. Og selv om rejsemakkeren forsøger at engagere den tidligere toppolitiker, sidder man efter første afsnit tilbage med følelsen af, at højdepunkterne er der, hvor det går allermest galt. Og det er i bedste fald spild af dyrebare dråber,' skriver Johan Varning Bendtsen i anmeldelsen 'Det kræver en høj promille at se Anders Foghs europæiske vineventyr til ende'.

Berlingskes mad- og vinanmelder Søren Frank skriver i sin anmeldelse, at Anders Fogh Rasmussen optræder som 'vinsmagningens svar på en 'dum blondine' på gund af sin uvidenhed.

'Generelt forekommer det dog at være op af bakke at lære den pensionerede statsmand at smage vin. Når Iwersen begejstret taler om duft af gule mirabeller og kvæder, fatter Fogh selv ikke med det betragtelige snudeskaft langt nede i hvidvinsglasset, hvad den yngre vinnørd har gang i,' skriver Søren Frank.

Til gengæld må Fogh siges at være på hjemmebane, når der skal diskuteres Europapolitik.

Men heller ikke den del af programmet fungerer ifølge de to anmeldere.

For de politiske samtaler med de lokale bliver for overfladiske, og 66-årige Fogh fylder for meget, lyder kritikken.

'Ikke desto mindre er det så som både folk og meninger. Til gengæld får Foghs egne og grundigt fortærskede lommefilosofiske analyser af den europæiske state of mind fuld eksponering,' skriver Johan Varning Bendtsen.

Søren Frank konstaterer tørt, at 'seeren bliver desværre hverken klogere på vin eller Europapolitik'.

Anders Fogh Rasmussen og Morten Brink Iwersen under et besøg hos greve Louis Michel Liger-Belair, der er en af verdens mest fashionable vinproducenter i 'Skål for Europa' på DR 2. Foto: Debbie Kuhr/DR Vis mere Anders Fogh Rasmussen og Morten Brink Iwersen under et besøg hos greve Louis Michel Liger-Belair, der er en af verdens mest fashionable vinproducenter i 'Skål for Europa' på DR 2. Foto: Debbie Kuhr/DR

B.T. har kontaktet Anders Fogh Rasmussen for en kommentar til kritikken. Han er endnu ikke vendt tilbage.

'Skål for Europa' bliver sendt på DR 2 mandag aften.

Foreløbig er tre af de seks udsendelser i serien blevet vist.

Du kan også programmerne på dr.dk.