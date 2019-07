Et tilfældigt møde mellem en ung dreng på vej til fredagsbøn og den danske journalist Anders Agger har udviklet sig til et viralt klip i Mellemøsten.

Anders Agger var sammen med sin tv-makker Anne Hjernøe på optagelse til et program i den lille by Qantab i det nordøstlige Oman, da de mødte den unge dreng på 12 år.

Det fortæller Anders Agger til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Egentlig var det meningen, at han gerne ville i kontakt med en ældre mand, der sad og solgte dadler foran moskéen i byen, men da ingen af dem, der var med, kunne arabisk, valgte de at spørge nogle drenge, der stod i nærheden, om de kunne hjælpe med at oversætte.

Ali Maskiry er 12 år. Og bor i Oman.

En af de drenge var 12-årige Ali Salim al Maskiry.

Det endte med, at Anders Agger tilbragte fem-otte minutter sammen med drengen, der i begyndelsen var iført shorts og en t-shirt, før han skiftede inden fredagsbønnen.

Undervejs i deres samtale, som foregik på engelsk, spurgte Anders Agger, hvad Ali synes om ham, idet han kommer fra et kristent land.

Til det svarede den unge dreng:

»Vi er ens. Jeg er ligeglad. Vi er alle mennesker. Der er ingen forskel på os.«

Det klip har Anders Agger siden delt på sin Facebookside og Instagramprofil, hvor det er blevet set mere end 325.000 gange i alt. Og særligt i Oman er det ved at gå viralt, fortæller journalisten til Dagbladet Ringkøbing-Skjern:

»I morges (søndag, red.) fik jeg sendt en artikel fra The Oman Observer, der har lavet et portræt af Ali. Via Rachael (en dansk kvinde, de talte med i landet, red.) har vi fået at vide, at radiostationer har spillet klippet, og folk har spurgt, om programmet kan blive vist på omansk stats-tv. Ellers har vi mest mærket interessen på de sociale medier,« siger han og forklarer, at klippet viser, at Ali 'stadig bare er en dreng', der lige så godt kunne bo i Ølstrup som i Oman.

Hvis du gerne vil se afsnittet af 'Anne og Anders i Mellemøsten', hvor de møder Ali, så bliver det sendt på DR1 mandag aften klokken 20, hvor programmet har premiere.