DR-journalisten Anders Agger kunne en sjælden gang ikke lade være med at blande sig, da folk på sociale medier begyndte at kritisere et klip fra et af hans programmer.

Først gik det egentlig godt.

I første program af den aktuelle rejse-serie ’Anne og Anders i Mellemøsten’, møder den 54-årige Anders Agger en 12-årig muslimsk fyr ved navn Ali Maskiry.

Anders Agger spørger Ali, hvad han som muslim tænker om ham som kristen, og her svarer Ali på flydende engelsk:

»Jeg er ligeglad, vi er alle mennesker. Der er ingen forskel på os.«

Anders Agger svarede tilbage, at Ali var ’den bedste dreng i Mellemøsten’, klippet gik viralt, Ali blev interviewet af lokale mellemøstlige medier og fik jobtilbud fra firmaer, der ville bruge ham i reklamer.

Men så begyndte det at gå i en negativ retning.

Alis mor, Rachel Maclver, fortæller til DR.dk, at familien bliver kritiseret for at lade Ali gå i en international skole og lært engelsk, samt man ikke tror på at tv-klippet er ægte – at det er indstuderet – hvilket hun nægter.

12-årige Ali får tilbud om at lave reklamer, og er blevet en internetsensation. Men han bliver også udsat for hård kritik, fortæller hans forældre. (Foto: DR/Screenshot fra udsendelsen 'Anne og Anders i Mellemøsten: Oman') Vis mere 12-årige Ali får tilbud om at lave reklamer, og er blevet en internetsensation. Men han bliver også udsat for hård kritik, fortæller hans forældre. (Foto: DR/Screenshot fra udsendelsen 'Anne og Anders i Mellemøsten: Oman')

På Anders Aggers egen Facebookside begyndte negative kommentarer også at fylde i et kommentarspor, der ellers umiddelbart startede fuld af roser og 'likes'.

Anders Agger beskyldes for at føre DDR-propganda, at det er ''typisk DR at lave et program, hvor man gør muslimer til rosenrøde skyer og fredelige mennesker”.

»Der kører en vanvittig alenlang tråd, hvor nogle personer skændes og sågar blander Hitler ind i det,« fortæller Anders Agger til DR.dk.

Og så var det Anders Agger, der ellers sjældent blander sig i debatter, ikke kunne lade være med at deltage i kommentarsporet.

Anne og Anders er denne gang taget til Mellemøsten, hvor seerne tages med helt ind i lokalsamfundene. (Foto: DR) Vis mere Anne og Anders er denne gang taget til Mellemøsten, hvor seerne tages med helt ind i lokalsamfundene. (Foto: DR)

Han er ligeglad med, hvad folk skriver om ham som person, men han er ikke ligeglad med, om folk bedømmer et program ud fra et kort klip.

Anders Agger fortæller til Politiken, hvorfor han valgte at blande sig:

»Fordi nogle af kommentarerne simpelthen er så himmelråbende urimelige konklusioner. Jeg var nødt til at skrive i tråden, om ikke vi skal prøve at lade Ali være, det han er. Han er 12 år og ligeglad med, at jeg er kristen. Han svarer bare på ren John Lennon-manér, at vi alle er mennesker.«

Det irriterer Anders Agger, at nogle på Facebook vurderer den 12-årige dreng som potentiel fundamentalist, bare fordi han er muslim. Og at synet på Mellemøsten ofte bliver endimensionelt.

»Vi skylder også at forstå, hvordan en libanesisk mor og en israelsk far tænker, når det ikke handler om storpolitik,« fortæller han blandt andet til Politiken.

En Facebookbruger kalder programmet usmageligt og dumt. Anders Agger svarer stille og roligt tilbage:

»Måske skal du se programmet først, inden du fælder dom. I al venlighed.«

Se klippet og Facebook-debatten her: