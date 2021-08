Amir Afify var 15 år, første gang han forsøgte at tage sit eget liv. Det var hans mor, der fandt ham, og blikket i hendes øjne glemmer han aldrig.

»Det er nok det værste, jeg har prøvet i mit liv,« fortæller realitydeltageren til B.T.

Alligevel forsøgte han igen.

Og 22-årige Amir Afify, der er kendt fra Kanal 4s datingprogram 'Prince Charming', er ikke den eneste, der har haft så svært ved at acceptere sin seksualitet, at han to gange ikke så anden udvej end at vælge livet fra.

Ifølge regeringens seneste LGBT+-handlingsplan fra 2018 er selvmordstanker mere end dobbelt så udbredte blandt LGBT+-personer som blandt den øvrige danske befolkning, og faktiske selvmordsforsøg forekommer omkring tre gange så ofte blandt LGBT+-personer.

Men et lille lys i mørket skal findes i en rapport fra Danish Research Institute for Suicide Prevention, som i 2018 viste, at tallene ser ud til at være faldende.

Undersøgelsen, der er lavet i samarbejde med forskere fra Stockholm Universitet, viser, at selvmordsraten for personer gift med en person af samme køn er faldet med hele 46 procent fra perioden 1989-2002 sammenlignet med perioden 2003-2016. Til sammenligning er der sket et fald på 28 procent hos personer gift med en person af modsatte køn.

Amir Afify nåede at få hjælp, inden han blev et af de triste tal i statistikken. Og i dag kunne hans liv faktisk ikke være meget bedre, smiler han.

Men sådan var det bestemt ikke, da han som 12-årig sprang ud for sine nærmeste venner og få år senere fortalte det til familien.

»Jeg vidste, at jeg ikke var som alle andre. Jeg havde sindssygt svært ved at finde mig til rette i, hvem jeg var. For der var ikke mange andre i Kolding, der var homoseksuelle, så jeg følte mig meget alene,« fortæller han.

»Det sværeste var ikke at springe ud, men at acceptere det selv. Det gik mig meget på, og jeg manglede nogen at støtte mig op ad. Og selvom mine venner lyttede og prøvede at være forstående, så kunne de ikke relatere til det. Jeg havde behov for noget andet.«

Amir Afify har svært ved at forklare, hvorfor han fik det så dårligt, at han forsøgte at gøre en ende på sit liv. Og måske var det netop derfor, han endte i en dyb depression.

»Det var følelsen af at vide, at du har alt, der burde gøre dig glad. Jeg manglede aldrig noget og havde en god familie og søde venner. Men alligevel kunne jeg ikke være glad. Hvorfor skulle jeg så være her? Jeg følte, at der var så mange andre, som havde det sværere end mig, men alligevel kunne jeg ikke finde ro i det og være glad.«

Det var ikke én bestemt oplevelse, der blev vendepunktet for den unge realitydeltager. Han havde samtaler med en psykoterapeut og en psykolog, men begyndte også at komme i homomiljøet i Aarhus. Og her fandt han for første gang et sjælefællesskab.

»Jeg begyndte at nyde mit eget selskab og holdt op med at være den person, som jeg troede, andre gerne ville have, jeg skulle være,« siger Amir Afify, der tror, hans liv havde været anderledes, hvis han var vokset op i København, hvor han efter eget udsagn ser LGBT+-folk overalt.

Det gjorde han ikke i Kolding.

»Der var ikke noget homomiljø, og jeg skulle konstant være på vagt. Jeg tænkte meget over, hvad jeg sagde og til hvem, eller om mine forældre eller deres venner kom forbi og så noget. Det var meget udmattende,« siger han.

»Enten kunne jeg blive ved med at gøre det og have et forfærdeligt liv, men få andre til at være glade. Eller også kunne jeg selv være glad, tage en chance og se, hvad der sker. Og det var heldigvis kun positivt.«

Han føler sig stadig alene i Kolding, hvor han er flyttet tilbage efter nogle år i både Aarhus og København. Men heldigvis er følelsen af at være alene denne gang geografisk begrænset.

Og det er trods alt til at leve med, når han blandt andet kan besøge sine nye 'Prince Charming'-venner overalt i landet.

Derfor har han kun ét råd til andre, der går rundt og føler sig alene med deres seksualitet:

»Find et miljø i nærheden af dig. Skriv til nogen, du følger på Instagram – bare kom i kontakt med nogen. Ingen skal gå rundt og have det dårligt, og måske kan de hjælpe dig.«

Han er også sikker på, han gjorde det rigtige, da han i Kanal 4-programmet lod masken falde og brød tabuet ved at fortælle om sine selvmordsforsøg.

»Jeg har fået mange søde beskeder om, at jeg er mega modig, sej og et kæmpe forbillede, og det betyder sindssygt meget. For det var grunden til, jeg delte min historie. For at fortælle andre i min situation, at de ikke er alene. Og at der er noget meget bedre på den anden side, så de skal holde ud,« siger han.