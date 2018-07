For 37 år siden døde den amerikansk-russiske Hollywood-skuespillerinde Natalie Wood under mystiske omstændigheder, da hun sejlede væk i en lille redningsbåd efter et ophedet skænderi - og aldrig igen blev set i live.

Nu bliver sagen omtalt igen. En ny podcast, 'Fatal Voyage: The Mysterious Death of Natalie Wood', der fik premiere fredag, kigger nemlig på sagen igen og lover 'nye beviser, der antyder en større sammensværgelse', fremgår det af beskrivelsen på iTunes. Bag podcasten står Dylan Howard, der også står bag sladderbladene US Weekly og OK! Magazine, skriver USA Today.

Politiet i Los Angeles åbnede sagen igen i 2011, hvor hendes enkemands, skuespilleren Robert Wagner, blev mistænkt for at have forårsaget hendes død. Hendes dødsårsag blev ændret til 'drukning og andre ubestemte faktorer'. Wagner nægtede alt, og der blev aldrig rejst en sigtelse mod ham.

epa03008154 (FILE)å An undated file picture a young US actress Natalie Wood. One of the greatest mysteries in the history of Hollywood is about to be re-examined. Los Angeles police said 18 November 2011 that they were re-opening the investigation into the 1981 death of screen star Natalie Wood, who drowned during a yacht cruise off Southern California with her husband, actor Robert Wagner. The decision follows claims by the captain of the yacht, who told a TV news show Friday that he had lied to investigators to hide Wagner's responsibility for Wood's death. EPA/Ernst Feix Foto: Ernst Feix Vis mere epa03008154 (FILE)å An undated file picture a young US actress Natalie Wood. One of the greatest mysteries in the history of Hollywood is about to be re-examined. Los Angeles police said 18 November 2011 that they were re-opening the investigation into the 1981 death of screen star Natalie Wood, who drowned during a yacht cruise off Southern California with her husband, actor Robert Wagner. The decision follows claims by the captain of the yacht, who told a TV news show Friday that he had lied to investigators to hide Wagner's responsibility for Wood's death. EPA/Ernst Feix Foto: Ernst Feix

Natalie Woods 72-årige søster, Lana, fortæller i podcasten om, at søsteren ligesom moderen var bange for vand.

»Ingen af dem ville svømme. Det ville de bare ikke. Jeg sagde, at det ikke var nogen god idé, hvis man gerne vil forhindre, at man drukner. Det er meget bedre at lære at svømme,« fortæller hun, der helst ikke vil tro, at Robert Wagner var involeret i hendes død.

»Det har jeg aldrig villet tro, men jeg har ikke længere et valg,« siger hun.

Hendes teori er, at situationen mellem Natalie Wood og Robert Wagner eskalerede på en sådan måde, at det endte med at koste hende livet.

En talsmand for Wagner, Alan Nierob, afviser at kommentere podcasten, ligesom han heller ikke vil kommentere sagen over for USA Today.