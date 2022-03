Hun har selv prøvet det. At sidde og vente på de få ord, der kan ændre ens liv. 'And the Oscar goes to...'

Deborah Oppenheimer vandt en Oscar i 2001, og nu fortæller hun, hvorfor hun mener, at danske Jonas Poher Rasmussen har fortjent priser ved årets filmfest på søndag i Hollywood.

»Jeg var helt blæst bagover over den meget overvældende historie, der bliver fortalt på en så anderledes måde,« siger Deborah Oppenheimer til B.T.

Hun er producer og vandt Oscar-prisen for sin dokumentar 'Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport'. Siden er hun blevet et stort navn i Hollywood og er bedste venner med skuespilleren Jamie Lee Curtis. Oppenheimer har også produceret flere store HBO-programmer.

Jonas Poher Rasmussen til National Board of Review Award i New York forleden. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Jonas Poher Rasmussen til National Board of Review Award i New York forleden. Foto: ANDREW KELLY

Men hun blev særlig ramt, da hun for nyligt så Jonas Poher Rasmussens danske film 'Flugt', der i år har skabt Oscar-historie ved at være nomineret i tre kategorier.

»Det er jo aldrig sket før. At en film bliver nomineret i tre kategorier, bedste udenlandske film, bedste animationsfilm og bedste dokumentarfilm. Kombinationen er overraskende,« siger Oppenheimer.

'Flugt' er en animationsfilm, og på mange måder mener Deborah Oppenheimer, at historien bliver fortalt bedre, end hvis det havde været med rigtige skuespillere i en mere traditionel dokumentarfilm.

»Jeg beundrer Jonas for at fortælle historien på den måde – og at det virker. At man kan få en animationsfilm til at virke. At man bliver trukket helt ind og faktisk tror, at man ser rigtig mennesker,« siger hun.

Instruktør, Mark Jonathan Harris, producer Deborah Oppenheimer og skuespiller Christian Bale til en premiere i Los Angeles i 2019. Foto: Chris Delmas Vis mere Instruktør, Mark Jonathan Harris, producer Deborah Oppenheimer og skuespiller Christian Bale til en premiere i Los Angeles i 2019. Foto: Chris Delmas

Oppenheimer kan stemme til Oscar-prisen, fordi hun er medlem af det amerikanske filmakademi. Men på grund af strenge regler vil hun desværre ikke afsløre, om hun har stemt på Danmark.

»Jeg ønsker ham alt muligt held. Men uanset hvad der sker, så har han gjort noget historisk,« lyder det fra kvinden bag store Hollywood-produktioner.

Deborah Oppenheimer er ikke i tvivl om, at 'Flugt' sagtens kan vinde, og hun kommer med en hilsen direkte til danskeren:

»Held og lykke, Jonas. Jeg håber, du får en af disse med hjem. Men du er en vinder uanset hvad. Du vil for evigt være en tredobbelt Oscar-nomineret i det samme år for den mest stærke, fantastiske film. Jeg ønsker dig stor succes,« siger hun.

Da hun selv vandt sin Oscar, var hun rystende nervøs på selve dagen. Hun havde ikke spist i flere dage, og da hun endelig hørte ordene 'and the Oscar goes to 'Into the Arms of Strangers'', mistede hun jordforbindelsen.

»Jeg kan nærmest ikke huske, hvad jeg sagde. Jeg husker, at jeg gik forbi Judi Dench (medvirkende i 'Into the Arms of Strangers', red.), og jeg havde lyst til at stoppe op og give hende et knus. Men det gjorde jeg aldrig,« siger hun.

Oscar-prisen åbner nemlig døre til filmbranchen, som man slet ikke kan forestille sig.

»Man håber på det, og man drømmer om det, men ingen regner jo med det. Og ingen kan gøre det for en. Det handler simpelthen om filmens kvalitet,« siger hun.

Hun fortæller, at Jonas Poher Rasmussens karriere bliver vendt op og ned, hvis han går hen og vinder en pris på søndag.

»Det tiltrækker folk. Det åbner alle døre. Jeg taler stadig om min film 23 år senere. Og 'Flugt' er også tidløs. Den vil blive ved med at blive vist år efter år,« mener hun.

Og så bliver hun ramt af galgenhumor:

»Man ved også, at der i hvert fald er én linje af ens nekrolog, der giver sig selv,« siger hun og griner.