Efter 24 år er det slut.

Når den populære amerikanske tv-serie 'Curb Your Enthusiasm' til foråret har premiere på sæson 12, er historien nået til sin afslutning.

Det fortæller seriens skaber og hovedperson, komiker Larry David i en udtalelse til det amerikanske Hollywood-medie Deadline.

I 'Curb Your Enthusiasm' spiller han en usympatisk fiktiv udgave af sig selv, og han glæder sig til at slippe ud af rollen.

Larry David fyldte 76 år den 2. juli. Foto: Richard Shotwell/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Larry David fyldte 76 år den 2. juli. Foto: Richard Shotwell/AP/Ritzau Scanpix

»Med 'Curbs' afslutning vil jeg nu få muligheden for endelig at komme af med denne 'Larry David'-persona og blive til den person, som Gud havde til hensigt med mig: Det betænksomme, venlige, omsorgsfulde og hensynsfulde menneske jeg var indtil, jeg blev afsporet af at portrættere denne ondartede karakter.«

Han fortsætter:

»Så til dig 'Larry David'. Farvel. Dit had til mennesker vil ikke blive savnet. Og til jer der vil i kontakt med mig, kan I rette henvendelse hos Læger uden grænser.«

Det er uvist, hvad han præcis mener med den sidste sætning.

76-årige Larry David fik stor succes i 1990erne som medskaber af tv-serien 'Seinfeld'.

Herefter udviklede han 'Curb Your Enthusiam', der tog udgangspunkt i Hollywood-livet efter 'Seinfeld' – og som en amerikansk pendant til Casper Christensen og Frank Hvams 'Klovn'-serie, kom hans fiktive Larry David-karakter konstant ud i uheldige situationer.

Den første sæson fik premiere i 2000 og kørte i otte år, indtil den stod stille i en længere periode, før den blev taget op igen.

Den 12. sæson får premiere på HBO den 4. februar.