Den amerikanske filmmogul, der fik Thomas Vinterbergs 'Druk' ud på det amerikanske marked, er ikke i tvivl. Den danske instruktør er en af vor tids bedste filmskabere.

»Jeg får tilbudt hundredvis af film årligt, men kombinationen af Vinterberg og Mikkelsen var uimodståelig. Det er en gribende film, der bevæger sig i feltet mellem drama og tragisk komedie, og udover at det er fantastisk fortælling og produktion med helt utrolige skuespillerpræstationer, er historien om venskab og livets faser noget, alle kan relatere til,« forklarer Peter Goldwyn til B.T.

Han har årtiers erfaring som filmindkøber og er nærmest født ind i Hollywoods royale elite. Det var nemlig hans bedstefar, Samuel Goldwyn, som i sin tid grundlagde Goldwyn Pictures, der sidenhen blev en del af Metro-Goldwyn-Meyer, hvis løve-varemærke har introduceret en lang række klassikere gennem det sidste århundrede.

I dag er Peter Goldwyn præsident for distributionsselskabet Samuel Goldwyn Films, der er kendt for sin forkærlighed for udenlandske produktioner og såkaldte indie-film, herunder den Oscar-nominerede dokumentar 'Super Size Me'.

Men selskabet har også titler med blandt andre Johnny Depp, Robert Pattinson, Jeff Daniels og Emma Roberts i bagkataloget, og den inkarnerede filmmand var ikke i tvivl, da han sidste år sikrede sig de amerikanske rettigheder til Thomas Vinterbergs 'Druk'. Den danske dundersucces, der er Oscar-nomineret i kategorien bedste internationale film og samtidig har sikret Vinterberg selv en nominering som bedste instruktør.

»Vinterberg er en af de største i vor tid. I samarbejde med sine skuespillere formår han at få komplekse, små detaljer med, som for mange andre ville gå tabt. At han har lavet så stor en film om noget så simpelt som at drikke og ældes og leveret fortællingen med så stor indlevelse, er ekstraordinært. Nomineringen som bedste instruktør beviser hans formåen og understreger, at Hollywood ikke har patent på succes og talent, men at det kan komme fra alle steder i verden,« fastslår Goldwyn.

Han ønsker ikke at gå ind i den økonomiske fortjeneste, men erkender, at 'Druk' bestemt har været en lukrativ forretning.

Siden filmen kom ud i USA i december under den amerikanske titel 'Another Round', har han nydt at se den organiske succes, Vinterbergs værk har opnået, for det er primært stærke anmelderroser og private anbefalinger, der har spredt budskabet om den danske must-see-movie blandt det amerikanske publikum.

Holdet bag filmen med Lars Ranthe, Mads Mikkelsen, Susse Wold, Thomas Vinterberg, Thomas Bo Larsen og Magnus Millang ved gallapremieren. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Holdet bag filmen med Lars Ranthe, Mads Mikkelsen, Susse Wold, Thomas Vinterberg, Thomas Bo Larsen og Magnus Millang ved gallapremieren. Foto: Ida Marie Odgaard

Så trods corona og en nærmest nedlukket biograf-industri har 'Druk' været en dundersucces på den anden side af Atlanten, hvor filmen blandt andet har toppet iTunes' liste over mest sete udenlandske film og i øjeblikket også er en stor succes på streamningtjenesten Hulu.

»Vinterberg er en sand mester inden for sit felt. Hans tematik og fortælleform er universiel, og 'Druk' er en følelsesmæssig oplevelse, der rummer både glæde og smerte og taler til alle, uanset nationalitet. For mig er det et mesterværk, hvor sproget tilfældigvis er dansk, og det er netop det, en god film kan. Vi så det med den sydkoreanske 'Parasite' sidste år, og i år er det 'Druk',« siger Peter Goldwyn.

På spørgsmålet om, hvorvidt han havde regnet med Oscar-nomineringer til Vinterberg og 'Druk', svarer han eksemplarisk:

»Når jeg indkøber film, er mit mål at få exceptionelle film ud til publikum. Det er aldrig min intention, at filmene skal opnå nomineringer og priser, og egentlig synes jeg, det er lidt mærkeligt, at de skal konkurrere med hinanden på den måde. Men at det kan være med til at skabe opmærksomhed omkring film, der måske ellers ikke ville være kommet så bredt ud, er selvfølgelig en fordel, og det er fantastisk, at ikke alt handler om Marvel-film og enorme Hollywood-produktioner,« lyder det fra Peter Goldwyn, der på det seneste også har købt rettighederne til andre danske film. Det gælder Anders Refns krigsdrama 'De forbandede år', Ole Christian Madsens drama om Krudttønde-tragedien, Christina Rosendahls historiske drama 'Vores mand i Amerika' og komediedramaet 'Madklubben' af Barbara Topsøe-Rothenborg.

»Når jeg ser på de film, betyder det ikke noget for mig, at de er danske. Jeg tænker slet ikke over det. Det, jeg ser, er film af meget høj kvalitet. Det er Hollywood-film, der bare er fortalt på et andet sprog af ypperlige filmskabere og skuespillere og film, der har høj produktionsværdi. Det er, hvad der er afgørende for mig, og med 'Druk' var jeg ikke et sekund i tvivl.«