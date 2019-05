Efter mange overvejelser har Amanda Sisse nu besluttet sig for at fortsætte pausen i 'De unge mødre'.

Det kom som noget af en overraskelse for ‘De unge mødre’-fans, da den tidligere deltager Amanda Sisse – der nu hedder Amandha Gabriella – pludselig meldte ud i slutningen af 2017, at hun efter en pause i programmet ville vende tilbage til reportageserien sammen med sønnen William.

Desværre er det dog meget begrænset, hvad vi egentlig har fået lov at se fra den unge mor og sønnens hverdag, siden hun meddelte, at de vendte tilbage.

Tilbage i februar forklarede den unge mor, at hun ofte blev spurgt til, om hun og sønnen ikke snart for alvor vendte tilbage til programmet igen, men hun havde holdt igen med at svare, da hun var i tvivl om, hvad hun egentlig ønskede. Mens hun på den ene side gerne ville tilbage, havde hun på den anden side også lyst til at dele mange af de ting, der var sket i 2018 på skærmen med en masse seere.

Nu har Amanda Sisse dog taget en endelig beslutning:

'Jeg kan afsløre nu, som flere spørger om, at vi ikke er med i den kommende sæson af ‘De unge mødre’. Det har faktisk været rigtig rart at få det hele lidt på afstand og sætte mit fokus på andre ting.'

'Ikke fordi samarbejdet med produktionen ikke har været fantastisk, for det har det i den grad. De er nogle skønne mennesker, som vi også tit savner, men vi har besluttet at fortsætte vores pause, forklarer den unge mor på sin blog som begrundelse for, at de ikke ønsker at være med.'

Til gengæld løfter hun sløret for, hvordan det går med den lille familie:

'William er blevet otte år og skal lige om lidt i 2. klasse – jeps, tiden gik stærkt! Så er vi jo flyttet i hus, hvor William ejer hele øverste etage. Der må vel være fordele ved at være enebarn. Vi har skoven lige i baghaven – næsten bogstavelig talt.

Udover det, så er vi ved at pakke kufferterne og drage ud på nye eventyr lige om lidt. Vi tager lige en rejse ud i verden mere, hvor vi har aftalt, at fokus skal være naturen, samvær/nærvær, minimalt wifi-forbrug og en helvedes masse oplevelser. Så vi glæder os', fortæller hun glad.

Her kan du læse hele den unge mors blogindlæg.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk