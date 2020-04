Da Amanda forlod 'Ex on the Beach', fik hun en særlig t-shirt af sin kæreste.

Der er mange tårer i villaen, da Amanda og Nicklaes tager afsked med hinanden, men de mange svære følelser gør ikke Nicklaes til handlingslammet.

På sin t-shirt skriver han sin adresse samt telefonnummeret til sin mor, hvorefter han forklarer Amanda, at hun skal få nøglerne og flytte ind.

Hjemme i Danmark gjorde Amanda ikke brug af mit tilbud, og det forstår jeg også godt.

Det var ment som en ekstra kærlighedserklæring, siger han.

Siden har hun dog fået et sæt nøgler og er flyttet ind hos Nicklaes i Hedehusene – og t-shirten har stadig en helt speciel betydning for hende.

»Jeg har aldrig været typen, som presser mig på, så derfor kontaktede jeg ikke hans mor. T-shirten har jeg stadigvæk, og den er uvasket,« forklarer Amanda.

Nicklaes vil også hjem

Det er tydeligt, at det bedste, der er sket for ‘Ex on the Beach’-deltageren i Brasilien, er at have mødt Amanda.

Derfor reagerer han, da hun skal rejse hjem, med at han heller ikke selv har lyst til at fortsætte eventyret.

»Jeg kom ind med en anden holdning, end at jeg skulle blive forelsket. Men jeg var jo faldet fuldstændig for hende, og vi havde været sammen i så mange dage. HVER dag. Det gjorde ondt,« siger Nicklaes til Realityportalen.

»Men Amanda sagde til mig, at jeg skulle blive og nyde det alligevel, og jeg havde jo også de andre,« tilføjer han.

