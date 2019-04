Forsidefruen er i fremtiden nødt til at prioritere, hvad hun helst vil lave, for at få det hele til at hænge sammen.

Netop nu er Amalie Szigethy aktuel i femte sæson af ‘Forsidefruer’ på TV3. Det er dog langtfra det eneste, som reality-baben har travlt med, for foruden at være alenemor har Amalie for nyligt afsløret, at hun snart bliver aktuel i endnu et tv-program. Derudover er Amalie aktiv på de sociale medier, og så er hun radiovært på Radio NRJ hver morgen fra klokken 6-9.

Selvom Amalie er glad for alle hendes projekter, bliver der desværre ikke tid til det hele i fremtiden:

– Det går rigtig godt med radiojobbet. Det er fedt at få lov til at lave noget andet, end jeg plejer, og de er rigtig søde derinde. Det harmonerer dog ikke så godt i forhold til de andre ting, jeg laver.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har rigtig travlt, så det er meget muligt, at jeg i fremtiden er nødt til at vælge noget fra for at få det hele til at hænge sammen. Så må jeg jo prioritere, hvad jeg helst vil, og det er tv-vejen, jeg bedst kan lide, fortæller Amalie og fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at jeg brænder mest for at lave tv, men det er også godt for mit ry at lave radio. Desuden synes jeg jo også, at det er rigtig sjovt at snakke, og jeg føler mig heldig, at jeg får lov til at prøve det. Også fordi jeg rigtig godt kan lide at være vært, og jeg føler mig rigtig godt tilpas i den rolle.

- Jeg har derfor ikke lige fundet en endelig løsning på, hvad det er, jeg gør, men der skal ske et eller andet i forhold til, hvordan det er nu. Jeg har simpelthen for travlt, også fordi jeg jo samtidig er mor på fuld tid. Så jeg kan simpelthen ikke nå det hele.

Ikke tid til at designe

Tidligere har Amalie også haft tøjkollektionen José José Studio, men hun kunne i januar fortælle, at hun havde droppet samarbejdet med sine partnere og derfor sat sine kollektionsdrømme på pause. Det betyder dog ikke, at Amalie form alvor har lagt drømmen på hylden.

– Jeg vil stadig rigtig gerne designe og lave min egen kollektion, men lige nu har jeg simpelthen ikke tid. Jeg har så mange ting, jeg gerne vil , og jeg tror, at tiden nok skal komme. Så det er på hylden nu, men der er ingen tvivl om, at jeg elsker tøj, og at jeg har forstand på tøj og ved, hvordan det skal sættes sammen, da jeg er meget kreativ, forklarer Amalie og tilføjer:

– Men lige nu er det bare ikke det, jeg skal bruge min tid på. Lige nu er det tv, der er på tegnebrættet, og det fungerer jeg bare rigtig godt i.

Se ‘Forsidefruer’ torsdag klokken 21.00 på TV3.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.