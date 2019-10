Den første tid som en familie på fire er gået godt, fortæller Sara.

I april kunne Amalie Szigethys søster, Sara, som seerne fik lov til at møde i ‘Amalies baby’, afsløre, at tre ville blive til fire senere i år.

Hun og hendes 12 år ældre mand, Mehmet, som hun blev gift med i 2017, ventede sig nemlig endnu et barn sammen.

Parret blev i 2018 mor til en datter, Mina Szigethy Topcu, og nu kan de kalde sig forældre til to. Søndag fødte Sara nemlig en søn, der har fået navnet Isak.

Og det hele gik godt da sønnen, der ved fødslen vejede 3830 gram og var 51 centimeter lang, kom til verden. Det fortæller den nybagte mor til to til Realityportalen.

»Det gik rigtig fint. Han besluttede sig at komme en uge før termin. Vi har det alle godt, men vi er dog trætte,« siger Sara og deler flere detaljer fra fødslen:

»Mine veer startede natten til lørdag, og jeg fødte søndag nat klokken 03:15. Men veerne blev først rigtig slemme lørdag aften, og jeg kom på en fødestue omkring klokken 20:00.«

Mere rutineret

Sara og Mehmet har nu været forældre til to i de seneste par dage, og det er gået helt efter planen.

»Det er gået godt. Man er jo lidt mere rutineret her anden gang. Men vi skal selvfølgelig lige vænne os til at have en så lille en igen – og samtidig have Mina, som jo også stadig er lille, siger Sara og fortæller, at datteren ikke helt har forstået det hele endnu.«

»Jeg tror ikke, hun helt har opdaget, at han er kommet for at blive. Men hun kan både være kærlig og streg overfor ham,« griner Sara.

Herunder kan du se det søde billede, som Sara har delt:

Vis dette opslag på Instagram Velkommen til verden Isak 20/10/19 Et opslag delt af SARA SZIGETHY (@saraszigethy) den 22. Okt, 2019 kl. 12.49 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk