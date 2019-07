Tisseriet ender med, at Amalie og hendes mor, Lotte, bliver uvenner.

I Viafree-programmet 'Hvad har jeg i munden, mor?' tager Amalie Szigethy og hendes mor, Lotte, rundt i det danske land for at lære, hvor maden kommer fra.

I andet afsnit er det ost, der er i fokus, og derfor er Amalie og Lotte på besøg hos to italienske mænd, der driver et mejeri.

Både Amalie og Lotte er ganske begejstrede for de to betagende mænd, men inden dagen på mejeriet er omme, har Lotte formået at tisse i bukserne foran dem. Tisseriet sker uheldigvis som følge af hendes ganske særlige ostetrick.

Lotte kalder nemlig på osten med et par 'hallo'er', hvilket grangiveligt får det bånd, som osten kører på, til at sætte i omdrejninger, således at Lotte kan få lov til at pakke osten i bøtter.

Det fjollede trick ser dog ud til at virke, for efter hvert 'hallo' starter maskinen. Det får mor og datter til at grine så voldsomt, at det pludseligt går galt.

»Ej, jeg har tisset i bukserne,« siger Charlotte, mens hun og Amalie står ved pakkemaskinen.

Tisser altid i bukserne

Senere minder Amalie sin mor om den måske lidt pinlige oplevelse.

»Du tisser altså altid i bukserne, når du griner,« siger Amalie.

»Det er rigtigt pænt af dig at sige det, så alle ved det nu,« vrisser mor Lotte tilbage, før Amalie minder hende om, at hun selv afslørede sit tisseri, da de stadig var på mejeriet.

»Ja, men der er flere grader af at tisse i bukserne,« lyder det tydeligt irriteret fra Lotte.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.