Lotte er ikke ligefrem glad for, at Amalie er en del af 'Forsidefruer'.

Til efteråret sendes sjette sæson af det populære TV3-program ‘Forsidefruer’, hvor 27-årige Amalie Szigethy er blandt de faste fruer, der har været med helt fra begyndelsen.

Mens Amalie selv er glad for at medvirke i ‘Forsidefruer’, ser hendes mor, Lotte, som er aktuel i Viafree-programmet ‘Hvad har jeg i munden, mor?’ sammen med Amalie, anderledes på programmet. Hun er i hvert fald langtfra jublende, da hun bliver spurgt ind til ‘Forsidefruer’:

»Jeg har aldrig været helt glad for, at Amalie er med i ‘Forsidefruer’. Det er jeg ikke vild med. At se mit barnebarn på tv, det skulle jeg lige vænne mig til. Det er noget, jeg ikke selv ville have valgt,« lyder det fra Lotte, der dog fortsætter:

»Men omvendt, som Amalie siger til mig, så accepterede jeg jo også, at hun var på tv, dengang hun ikke havde børn, og da hende og jeg lavede ‘Amalies Verden’ sammen. Så hun synes ikke, jeg kan tillade mig at sætte den begrænsning for hende, for jeg har jo selv gjort det. Det er jo også rigtig nok, og det er også hendes valg, hvordan hun vil leve sit liv, men det var svært i starten og se for mig,« siger moderen.

Hun anerkender dog, at det er Amalies eget valg.

»Jeg synes også, at fruerne i ‘Forsidefruer’ får nogle slag, og det er hård at se på, synes jeg. Men det er jo Amalies valg og Amalies liv.«

Lotte tilføjer desuden, at hun synes, at hendes og Amalies nye program ‘Hvad har du i munden, mor?’ adskiller sig positivt fra ‘Forsidefruer’:

»Jeg synes, at ‘Hvad har jeg i munden, mor?’ er blevet et rigtig godt program, og i forhold til ‘Forsidefruer’ er det et lidt mere begavet program.«

»Altså, der er jo mere kultur, og man møder intellektuelle mennesker, der har gjort sig mange tanker om, hvordan de vil leve deres liv,« forklarer hun.

