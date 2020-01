Seneste sæson af 'Forsidefruer' har været hård for Amalie Szigethy, der mistede sin gode veninde Janni Ree, men i dag går det bedre, afslører Amalie.

Seere af ‘Forsidefruer’ vil vide, at Amalie og Janni sluttede seneste sæson som uvenner, der ikke havde meget tilovers for hinanden, og som ikke kunne være i samme rum, men en ting er fortid, noget andet er nutid.

Realityportalen fanger et kort øjeblik de to ‘Forsidefruer’ til TV-Prisen 2020, hvor de dog tilfældigt støder ind i hinanden.

»Jeg har hilst på Janni i aften, og vi har det fint, men vi er ikke veninder«, fortæller Amalie til Realityportalen.

Amalie var meget udenfor gruppen i seneste sæson af ‘Forsidefruer’ og hun er ikke bleg for at indrømme, at det bliver hårdt at starte en ny sæson.

»Det bliver mærkelig at se den nye sæson af ’Forsidefruer’, fordi den fortsætter jo, hvor vi slap sidst. Det bliver mærkeligt, fordi der kommer så meget drama, og det har jeg ikke brug for i mit liv. Der kommer sikkert mange følelser op i mig igen, men det har jeg sagt ja til, det har jeg skrevet under på, og det er filmet.«

Stor opbakning fra mor Lotte

Amalies mor, Lotte, har ligesom Amalie fyldt meget i ‘Forsidefruer’, da hun støtter sin datter, og Amalie taler ud hos sin mor, når følelserne ikke længere er til at stå med alene.

»Jeg er stolt af Amalie. Hun har et godt netværk og en god familie, hvis der er udfordringer eller problemer, så hælder hun det af hos os, men det er da hårdt som mor at se ens barn blive gjort fortræd af nogle ældre damer, som har mere livserfaring end hende. Når man ser på de andre fruers liv og sammenligner med Amalies liv, så kan jeg godt forstå, at hun kan blive et offer, fortæller Amalies mor, Lotte,« da Realityportalen møder hende på den røde løber til TV-Prisen 2020.

Lotte blev især omtalt i sidste afsnit, som er talkshowet i ‘Forsidefruer’.

»Jeg synes, at talkshowet var meget malplaceret, da det handlede om, hvorvidt min plads i ’Forsidefruer’ var relevant eller ej, det handlede også om at få Amalie ned med nakken, og det bryder jeg mig ikke om. Jeg kender ikke konteksten, men jeg bryder mig ikke om det,« fortæller Lotte.

Bliver i ‘Forsidefruer’

Selvom Amalie har oplevet meget negativt i ‘Forsidefruer’, så er hun ikke i tvivl om sit svar til, om hun fortsætter i ‘Forsidefruer’.

»Jeg stopper ikke i ‘Forsidefruer’. I dag er noget andet, end for fire måneder siden. Der er jo også gode oplevelser. Vi tager ud og rejser, og vi hygger os også, selvom der er en del drama, fortæller Amalie, der i dag har det godt med flere af fruerne.«

»I dag har jeg det bedst med Karina og Jackie, og sådan er det lige nu. Før var det Janni, men det skifter, og sådan er det jo også i det private.«

Lotte er ikke enig i Amalies beslutning om at fortsætte i ‘Forsidefruer’.

»Det er hendes valg og hendes levevej. Hun tjener penge på det, og omvendt kan man sige, at det ikke ligner Amalie at stikke hovedet i jorden som en struds. Hun har en power og et drive til at fortsætte derudaf, men hun har brug for nogen at læsse af på i forhold til de optagelser, der kommer nu,« slår Lotte fast.

Premieredatoen på ‘Forsidefruer’ sæson syv er torsdag den 6. februar kl. 20.00 på TV3 og Viafree.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk