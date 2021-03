Det var søndag, og Amalie Szigethy var lige flyttet. Pludselig begyndte det at bløde fra hendes underliv, og det er aldrig et godt tegn, når man som hende var gravid.

»Det havde været en stressende periode med overarbejde og tunge kasser, selv om jeg jo egentlig fik hjælp til alt,« siger den 29-årige forsidefrue.

Hun susede til Hillerød Hospital, hvor de heldigvis kunne konstatere, at babyen havde det fint.

»Det var ikke hende, man skulle være nervøs for. Men så var jeg sådan: 'Nå, men hvad så med mig?'« siger Amalie Szigethy, mens hun sidder sammen med de andre forsidefruer og taler over en middag i torsdagens afsnit af 'Forsidefruer'.

Amalie Szigethy fortæller om den skræmmende episode under en middag med de andre 'Forside'-fruer. Foto: Nordic entertainment group Vis mere Amalie Szigethy fortæller om den skræmmende episode under en middag med de andre 'Forside'-fruer. Foto: Nordic entertainment group

På hospitalet blev hun scannet, og der kunne man se, at det var hendes moderkage, der var kommet for tæt på livmoderhalsen.

»Så lavede jeg et opslag på min Instagram, hvor jeg sådan gerne ville have andre kvinders ..,« når hun at sige, da forsidefruen Jackie Navarro bryder ind og fortæller, at det også er noget, hun har oplevet.

Selvom det tydeligvis ikke er et problem, at det kun er Amalie Szigethy, der har oplevet det, så var der dog nogle af forsidefruerne, der stillede sig lidt kritisk over for Amalie Szigethys beslutning om at søge råd på sociale medier.

I et interview, der er lavet med Gunnvør Dalsgaard efter den fælles middag, sætter hun ord på, hvordan hun selv ville have håndteret situationen.

»Altså, jeg tror nok bare, jeg ville spørge min læge, hvis jeg blødte. Altså, frem for at spørge mine følgere,« siger hun med et lidt undrende ansigtsudtryk.

For næsten fire måneder siden kom Amalie Szigethys lille datter til verden. Det er hendes andet barn, og den lille nye er kommet til at hedde Hannah.

Hun skulle ifølge forsidefruen være sund og rask. Det samme er hun selv.

Hvis du vil høre mere om episoden, kan du se med i aften på TV3, hvor programmet 'Forsidefruer' bliver sendt klokken 20. Du kan også se det på både Viaplay og Viafree.