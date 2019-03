Reality-baben toner snart frem på skærmen i et nyt program.

På torsdag har femte sæson af ‘Forsidefruer’ premiere, hvor det endnu engang er blevet tid til et gensyn med de reality-fruer.

Nu løfter Amalie dog sløret for, at ‘Forsidefruer’ ikke bliver det eneste program, vi kan glæde os til at se hende i.

Hun er nemlig i fuld gang med optagelserne til et nyt program.

– Der kommer noget mere tv med mig snart, så det har jeg ret travlt med i øjeblikket.

- Der skal jo filmes rigtig meget, og det er hårdt at være på, så det går meget af min tid på.Det kræver meget af en, afslører Amalie til Realityportalen.dk og fortsætter:

– Jeg kan ikke sige så meget om, hvad det er for noget tv endnu. Det er endnu hemmeligt, men jeg kan godt afsløre, at der kommer noget, og at det er et andet program end ‘Forsidefruer’.

– Det bliver super spændende. Jeg ved ikke, hvornår det kommer til at blive vist på tv, men jeg kunne forestille mig, at det nye program først kom på skærmen, når den nye sæson ‘Forsidefruer’ er slut, så jeg ikke er med i to programmer samtidig, men helt ærligt, så ved jeg det faktisk ikke.

– Jeg havde egentlig ikke tid til at lave mere tv, men man må jo prioritere i forhold til, hvad man brænder for og har lyst til.

- Det her, havde jeg lyst til, og det bliver jeg glad af at lave, tilføjer hun.

Realityportalen.dk kan erfare, at det nye program, som Amalie skal medvirke i, bliver et program, hvor hendes mor også får en stor rolle.

