Tårerne strømmede ned ad Amalie Szigethys kinder, da hun i et tidligere afsnit af TV3-programmet Forsidefruer kunne berette om sine ulykkelige kærlighed til en mand, der havde et barn og andet et andet liv uden hende.

Men nu er alt godt og dejligt, afslører den 27-årige realitystjerne i torsdagens særudgave af Forsidefruer, hvor de seks medvirkende ser tilbage på sæsonen der er gået sammen med tv-vært Jacob Kjeldbjerg.

Og da han spørger, om der er sket mere med den ulykkelige kærlighed, svarer en tøvende Amalie Szigethy, der alligevel ikke kan holde smilet tilbage:

»Ja, og det er, at det er ikke en ulykkelig kærlighed mere. Og det er godt, og ja, jeg dater ham.«

Ikke alt er dog ren lykke i torsdagens afsnit af Forsidefruer. Bølgerne går nemlig højt, da Amalie Szigethy og Gunnvør Dalsgaard genantænder en gammel diskussion. Se mere i videoen over artiklen.

B.T. har spurgt Amalie Szigethy, hvad hun mener, når hun siger, den ulykkelige kærlighed er blevet lykkelig, men realitystjernen ønsker endnu at holde sit kærlighedsliv privat, fortæller hun.

I torsdagens afsnit af Forsidefruerne fortæller hun dog, at det er dejligt at date den mystiske mand, og at de har gjort det i noget tid nu.

Det var Forsidefrue-kollegaen Gunnvør Dalsgaard, der - sammen med tv-seerne - første gang hørte om Amalie Szigethys nye kærlighed.

»Jeg fortæller Gunnvør om den her mand, som jeg har mødt. Og det er, det man kalder 'ulykkelig kærlighed'.« fortalte Amalie Szigethy i et nyligt afsnit af TV3-programmet.

»Han har et andet liv og et barn med et andet menneske, og jeg har jo heller ikke lyst til at gå ind og ødelægge det. Men selvfølgelig er tankerne der jo. Altså et liv med ham,«

Amalie Szigethy har selv en 3-årig datter, Josephine, som hun fik med sin daværende ven Mikkel Skelskov.

Luften mellem de to er dog siden blevet iskold, og Amalie Szigethy har siden været tilbageholdende med at date - indtil nu.