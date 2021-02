Mange, der så reality-programmet 'Paradise Hotel', da sæson seks kørte over skærmen, vil huske episoden med 'den russiske roulette'.

En uheldig udtalelse, der faldt fra en af Danmarks bedst kendte reality-personligheder, Amalie Szigethy, og som siden har været refereret igen og igen.

Nu kommenterer berømtheden selv på episoden i et nyt program med navnet 'Vi spillede spillet – realityen der formede dig', som man kan se på dr.dk.

»Stina, kan du så godt lide at gå rundt og klæde dig ud som en russisk roulette,« lød det dengang i det famøse klip. En kommentar, der kom fra Szigethy, efter Stina Petersen havde mere end insinueret, at Amalie Szigethy var dum.

Szigethys bemærkning virkede til at at være møntet på Petersens ternede nederdel, og den høstede nok mere opmærksomhed, end hun på det tidspunkt kunnet have forestillet sig.

Efter den var faldet, kom der spydige kommentarer og dernæst fnis og grin fra de andre deltagere. Noget, Szigethy reagerer på i det nye DR-program.

»For det første får jeg rigtig ondt af mig selv, når jeg sidder og ser det. Jeg får lyst til at hjælpe den her unge, 18-årige Amalie, der sidder her, fordi jeg husker det, som det skete lige nu. Det er jo mobning.«

I 'Paradise Hotel' blev Amalie Szigethy kærester med meddeltageren Peter Birch. Og hun forklarer i det nye dokumentardrama på DR, hvordan mange af hendes tanker kom til at handle om den romance.

I stedet for at gå op i, hvad der skete med konkurrencen, hvor man i sidste ende kunne vinde en pengepræmie, så kom det for Szigethy kun til at handle om at være sammen med Peter Birch.

De to fortsatte deres forhold, da de kom hjem fra optagelserne i Mexico, og høstede derved meget opmærksomhed i pressen.

I dag danner Amalie Szigethy dog par med Mikkel Skelskov, med hvem hun har to døtre.

I programmet 'Vi spiller spillet – realityen der formede dig' interviewes de gamle reality-deltagere og folkene bag programmerne, ligesom at man har bedt nogle af de medvirkende genindspille scener, de var med i.

Amalie Szigethy har dog valgt ikke at mødes med de andre deltagere i programmet, oplyses det i en tekst i programmet.