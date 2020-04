Amalie føler lettelse, da hun ser det seneste afsnit 'Forsidefruer', hvor følelserne sidder uden på tøjet hos alle piger.

Amalie havde gjort sig mange tanker om, hvordan det ville være at se det nyeste afsnit af ‘Forsidefruer’. Her har hun nemlig en samtale med de andre fruer, som psykisk er meget hård for hende.

Det er nu et halvt år siden, at de optagelser fandt sted på Restaurant Silo i Nordhavn.

»Jeg havde set frem til at se, hvordan de havde klippet det sammen, for man har jo altid selv en forestilling om, hvordan det var. Da jeg så så det, blev jeg glad. For der er ikke noget, der er klippet ud, og afsnittet viser egentlig det, der skete, og at det ikke bare er mig, der er bindegal, hvilket de andre piger fik mig til at føle,« siger Amalie til Realityportalen.

Hun så afsnittet med det samme, hun fik det tilsendt fra TV3, og der kom en masse følelser frem ved at gense episoden. Mest af alt følte hun sig lettet, fordi afsnittet ifølge hende stemmer fuldstændig overens med virkeligheden.

Har sagt undskyld mange gange

Efter afsnittet er blevet vist på Viaplay, har Amalie modtaget en masse reaktioner.

»Nu er der mange, der kan forstå mig, efter de har set afsnittet. Og den forståelse har jeg endnu ikke fået, ikke engang dagen i dag, fra de andre piger. Så det er bare rigtig rart, at der er andre, der forstår,« fortæller Amalie og uddyber:

»Jeg har fået sindssygt mange positive beskeder, og det har jeg faktisk fået under hele denne sæson. Der er så mange kvinder, der er på min side og giver mig rosende beskeder, hvilket er dejligt. For jeg følte mig så alene under optagelserne, da vi jo ikke måtte fortælle nogle noget om sæsonen.«

Da Amalie tilbage i efteråret gik fra restauranten, følte hun hun sig ked af det og ikke accepteret af de andre. Hun ved, at hun har sagt nogle ting, som har såret de andre fruer, men hun har også sagt undskyld mange gange.

»Jeg føler, at jeg hele tiden har søgt retfærdighed og forståelse uden at få den, men jeg føler, at folk kan forstå mig lidt, ved at se det afsnit,« siger Amalie.

‘Forsidefruer’ kan ses på Viaplay og på TV3 på torsdag klokken 20.00.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.