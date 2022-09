Lyt til artiklen

Tidligere på året valgte TV3 noget pludseligt at sætte hitprogrammet 'Forsidefruer' på pause på ubestemt tid.

Og to af de mest markante deltagere i programmet, Amalie Szigethy og Janni Ree, har endnu ikke hørt noget fra deres tidligere kanal, så de forestiller sig, at der »lukket og slukket« for nu.

Men faktisk savner de to forsidefruer heller ikke programmet, fortæller de, da B.T. møder dem på den røde løber onsdag aften til premieren på 'Pretty Woman'-musicalen i Tivoli.

»Der var så meget intriger, og jeg havde ondt i maven, når jeg gik på arbejde – og der har jeg ligesom fået mærket efter, mens jeg har været væk fra det, at jeg faktisk har det meget bedre! For det sled på mig,« fortæller Janni Ree.

Dog afviser hverken hun eller Amalie Szigethy at medvirke, hvis 'Forsidefruer' skulle blive stablet på benene igen.

Men der er i så fald noget af et ønske fra de to 'Forsidefruer'.

»Vi har det godt uden 'Forsidefruer', men selvfølgelig, blev vi spurgt, så ville vi da overveje det – men det kunne godt være, det ikke var de samme mennesker, der skulle være med. Så ville vi gerne være med,« siger Janni Ree.

»Der skal noget nyt kød til programmet, noget lidt spicy,« tilføjer Amalie Szigethy.

Den 11. sæson af 'Forsidefruer' bestod af fruerne Gunnvør Dalsgaard, Tina Lund, Janni Ree, Amalie Szigethy, Karina von d’Ahé og Jackie Navarro. Men Karina trækker sig forud den næste sæson, som nu er udskudt og sat på pause på ubestemt tid. Foto: Nent Group Denmark Vis mere Den 11. sæson af 'Forsidefruer' bestod af fruerne Gunnvør Dalsgaard, Tina Lund, Janni Ree, Amalie Szigethy, Karina von d’Ahé og Jackie Navarro. Men Karina trækker sig forud den næste sæson, som nu er udskudt og sat på pause på ubestemt tid. Foto: Nent Group Denmark

For de to 'Forsidefruer' lægger ikke skjul på, at de ikke længere har kontakt med de andre deltagere.

Hverken Gunnvør Dalsgaard, Tina Lund, Jackie Navarro eller Karina von d’Ahé.

»Det er faktisk bare lukket, der er ikke nogen kontakt. Men man kan også sige, at hvis det ikke var for showet, så ville der heller ikke være en oprigtig kontakt alligevel,« indrømmer Amalie Szigethy.

Janni Ree er heller ikke sen til at beskylde de resterende forsidefruer for at være grunden til, at hun fik ondt i maven, når der skulle optages – og for at forsøge at rotte hende og veninden Amalie ud mod hinanden.

»Der var mange, der fik sat kiler i vores forhold og lavet splid – måske dem, der ikke følte, de shinede nok, tænkte, at hvis de kunne splitte os to ad, så kunne de selv shine mere. Der er mange, der har støbt kuglerne bag om, og det har man jo ikke set, selvom det har gjort, at der har været alt det her ballade.«

Så derfor er det bare de to realitystjerner nu.

Og det er da heller ikke udelukket, at de to fruer ender med bare at få deres helt eget program.

»Der er alt muligt i omløb, men vi har fået mundkurv på,« lyder det kryptisk fra Amalie Szigethy til slut.