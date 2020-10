At Amalie Szigethy er gravid, er vist ingen hemmelighed længere. Dem, der følger med i den 29-årige realitystjernes liv, ved også, at hun venter sig endnu en datter.

Men selv om Amalie Szigethy har været gavmild med detaljerne om sin graviditet, er der alligevel nogle, hun har holdt for sig selv. Indtil nu.

I torsdagens afsnit af 'Forsidefruer' løfter den garvede tv-kendis sløret for omstændighederne for graviditeten, som faderen til hendes første datter, Josephine, spiller en hovedrolle i.

»At gå ud og finde en ny kæreste og få børn med ham, så mine børn får forskellige fædre, er for mig meget uoverskueligt,« siger hun og fortsætter:

»Det virker meget indviklet, så derfor tænkte jeg, da jeg begyndte at se Mikkel igen, at det ville være helt genialt at skulle lave barn nummer to med ham.«

Som sagt, så gjort. Parret behøvede ikke mere end ét forsøg, før der var gevinst. I første omgang troede hun dog ikke, det var lykkedes.

Cirka to uger efter sin ægløsning tog hun nemlig en graviditetstest, som var negativ.

I frustration kastede hun testen i skraldespanden og tog på besøg hos sin mor, som forventningsfuldt spurgte ind til, om der var bid.

»Hvornår kommer den baby?!,« havde moren utålmodigt spurgt, og Amalie Szigethy besluttede, at hun ikke magtede samtalen og derfor ikke ville nævne den negative test.

Da hun så kom hjem, ville hun lige for en sikkerheds skyld tjekke testen igen. Blive konfronteret med den frustrerende sandhed.

Men minsandten om der ikke pludseligt var dukket en lille utydelig streg op på testen.

»Det er fucking løgn, tænkte jeg. Men jeg ville stadig ikke tro på noget.«

»Så dagen efter tog jeg én om morgenen, og så græd jeg. Kiggede mig selv i spejlet, mine pupiller blev helt store. Det var mit hedeste ønske.«

Amalie Szigethy har i mange år givet udtryk for, at hun gerne ville give datteren Josephine en søskende.

Drømmen fyldte så meget, at Amalie Szigethy besluttede at gøre det alene. Gå ad vejen med kunstig befrugtning. I tredje sæson af 'Forsidefruer' kom seerne helt med ind på stuen, da hun blev befrugtet.

Men det lykkedes aldrig, og Amalie Szigethy skød drømmen til side.

»Det er jeg glad for i dag, for nu får jeg barn nummer to med samme far, og det, synes jeg, er rigtig dejligt,« fortæller hun nu i ottende sæson af 'Forsidefruer'.

Tidligere i sæsonen har hun sat ord på forholdet til Mikkel Skelskov, som hun altså atter har fundet kærligheden i.

De to dannede år tilbage par, og i 2016 blev de forældre til datteren Josephine. Dengang endte fortællingen om 'far, mor og barn' hurtigt med også at involvere Statsforvaltningen, og parret kæmpede om datteren.

Hårde beskyldninger og politianmeldelser fyldte både i parrets privatliv og i medierne dengang. Men i starten af 2020 hintede Amalie Szigethy på Instagram, at romancen var genopstået.

En romance, hun er glad for, og som har givet hende ro.

»Jeg er bare i nuet. Lige nu og her. Det er dejligt,« sagde hun i forrige afsnit af 'Forsidefruer'.

Programmet kan ses på Viaplay og på TV3 torsdag klokken 20.