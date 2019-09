Forsidefruen har det fint med at ligge i en SM bodybag, men hun siger fra, når det handler om spanking.

Det går vildt for sig, når Amalie Szigethy og hendes mor, Lotte, i Viafree-programmet ‘Der er et yndigt land -med Amalie & Lotte’ besøger en domina i hendes SM-kælder, hvor de skal lære af den erfarne dominatrix, hvordan man dominerer og ydmyger seksuelt.

Det bliver en grænseoverskridende oplevelse med slaver, dildoer, lak og læder, og det er langtfra alle elementer, der vækker genklang hos Amalie og Lotte.

Eksempelvis er de ikke helt med på det frække i frivilligt at skulle i gynækologstolen og drikke tis.

Til gengæld finder Amalie sig ret godt til rette i dominaens bodybag:

»Hvis jeg skal prøve noget, vil jeg da hellere ligge i den end at spanke en fyr i bagdelen,« lyder det fra Amalie i afsnittet og fortsætter:

»Det føles fint at ligge her. Det er lidt mærkeligt, men det er ikke så grænseoverskridende, som man måske skulle have forventet. Jeg er en type, der elsker at blive berørt, nusset i håret og når nogen klemmer mig. Så jeg synes faktisk bare, at det er dejligt.«

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.