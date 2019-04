Amalie Szigethy overvejer at stoppe med at amme sin to-årige datter Josephine.

Det fortæller hun i programmet 'Forsidefruer'.

»Det, der gør det svært ved at slippe denne her amning, er, at jeg har haft de bedste to år af mit liv. Mig og Josephine har haft denne her symbiose«, siger Amalie.

Realitystjernen føler, at hun har givet sin krop til Josephine. Derfor overvejer hun at gøre noget godt for sig selv.

»Det ville være at give mig selv et par nye bryster. Men jeg ved, at jeg skal stoppe med at amme først«, siger Amalie.

Der vil dog også være andre fordele ved at stoppe.

Amalie fortæller, at hun kun ammer om natten natten og derfor ikke får 'lettet trykket' i brysterne om dagen.

Det betyder, at hendes bryster bliver meget ømme.