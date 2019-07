For en gangs skyld er de to 'Forsidefruer' enige om en ting.

For nyligt kunne Gunnvør fortælle til Realityportalen.dk, at hun har taget en stor beslutning omkring sine børns medvirken i ‘Forsidefruer’.

Når sjette sæson ruller over skærmen til efteråret, kommer niårige Sigga, seksårige Hanna og toårige Hugo nemlig ikke til at være en del af programmet længere.

»Jeg har ikke lyst til at være en mor, der træffer beslutninger henover deres hoveder. Det er jo mig, der træffer den slags på deres vegne. Men de er jo ikke så gamle, at de ved, hvad det er, de indgår i. En ting er, hvad jeg udsætter mig selv for. Jeg vil ikke eksponere dem så meget mere i medierne,« forklarede Gunnvør Dalsgaard om årsagen til sin beslutning.

Det bliver dog heldigvis ikke alle forsidefruernes børn, vi kommer til at undvære i TV3-programmet. Amalie fastslår, at hendes datter, Josephine, stadigvæk vil være en del af ‘Forsidefruer’, men det betyder dog ikke, at hun er uforstående overfor Gunnvørs valg:

»Gunnvørs børn er jo lidt ældre, og de forstår mere, end Josephine gør. Og så har de jo også været mere med i programmet, end hvad Josephine har. Jeg har jo helt fra starten af sagt til produktionen, at hun skal være med så lidt som muligt, og selvom hun nogle gange er nødt til at være med, så skal det ikke omhandle hende. Så jeg forstår godt Gunnvør. Hvis Josephine var fem-seks år og vidste, hvad der foregik, og at det samtidig havde været hårdt for mig at være med i programmet, så havde jeg også gjort det samme,« forklarer Amalie.

»Men som tingene er nu, kommer Josephine stadigvæk til at være med i programmet på samme præmisser, som hun har været indtil nu. Og så kan det jo være det ændrer sig i fremtiden, men ikke indtil videre,« fortsætter hun.

